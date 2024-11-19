https://ria.ru/20241119/litva-1984642583.html
Президент Литвы прокомментировал повреждение кабеля в Балтийском море
Президент Литвы прокомментировал повреждение кабеля в Балтийском море - РИА Новости, 19.11.2024
Президент Литвы прокомментировал повреждение кабеля в Балтийском море
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока рано заявлять о том, что причиной повреждения оптоволоконного интернет-кабеля, который проходит по дну... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:07
2024-11-19T16:07
2024-11-19T16:07
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока рано заявлять о том, что причиной повреждения оптоволоконного интернет-кабеля, который проходит по дну Балтийского моря между Швецией и Литвой, стала диверсия. Ранее СМИ сообщили, что между Литвой и Швецией якобы оборван интернет-кабель, который проходит по дну Балтийского моря, и из-за инцидента пропускная способность интернета сократилась на треть. "Предыдущие нарушения критически важной инфраструктуры в Балтийском море были связаны как со злым умыслом, так и с непреднамеренной халатностью. В этом случае, наверное, еще рано делать окончательные выводы, но, конечно, возможны оба варианта", - приводит слова Науседы портал LRT (Литовское радио и телевидение). По его словам, сейчас ситуацию "обсуждают службы, ответственные за безопасность". Прокуратура Литвы заявляла, что расследует происшествие и собирает информацию о повреждении кабеля. Как сообщил представитель литовских военно-морских сил агентству Рейтер, предварительные данные свидетельствуют, что повреждение кабеля произошло вне территориальных вод и исключительной экономической зоны Литвы. Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила в понедельник, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование.
https://ria.ru/20241119/germaniya-1984590566.html
https://ria.ru/20241118/rassledovanie-1984474939.html
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в мире, литва, балтийское море, швеция, гитанас науседа, германия
В мире, Литва, Балтийское море, Швеция, Гитанас Науседа, Германия
Президент Литвы прокомментировал повреждение кабеля в Балтийском море
Президент Литвы: пока рано говорить о диверсии из-за повреждения интернет-кабеля
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока рано заявлять о том, что причиной повреждения оптоволоконного интернет-кабеля, который проходит по дну Балтийского моря между Швецией и Литвой, стала диверсия.
Ранее СМИ сообщили, что между Литвой и Швецией якобы оборван интернет-кабель, который проходит по дну Балтийского моря, и из-за инцидента пропускная способность интернета сократилась на треть.
"Предыдущие нарушения критически важной инфраструктуры в Балтийском море были связаны как со злым умыслом, так и с непреднамеренной халатностью. В этом случае, наверное, еще рано делать окончательные выводы, но, конечно, возможны оба варианта", - приводит слова Науседы портал LRT (Литовское радио и телевидение).
По его словам, сейчас ситуацию "обсуждают службы, ответственные за безопасность". Прокуратура Литвы заявляла, что расследует происшествие и собирает информацию о повреждении кабеля.
Как сообщил представитель литовских военно-морских сил агентству Рейтер, предварительные данные свидетельствуют, что повреждение кабеля произошло вне территориальных вод и исключительной экономической зоны Литвы.
Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила в понедельник, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией
и Германией
C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование.