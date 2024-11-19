https://ria.ru/20241119/liksutov-1984644943.html

Ликсутов: производство одежды в столице выросло почти на 17%

Ликсутов: производство одежды в столице выросло почти на 17% - РИА Новости, 19.11.2024

Ликсутов: производство одежды в столице выросло почти на 17%

Московские промышленники увеличили выпуск мужской и женской верхней одежды, брюк, футболок, купальных костюмов и других изделий на 16,8% в январе-сентябре 2024... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:30

2024-11-19T16:30

2024-11-19T16:30

москва

анатолий гарбузов

россия

максим ликсутов

сергей собянин

производство

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Московские промышленники увеличили выпуск мужской и женской верхней одежды, брюк, футболок, купальных костюмов и других изделий на 16,8% в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Легкая промышленность – одна из ключевых потребительских отраслей, которая вносит весомый вклад в экономику столицы. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город реализует комплекс мер поддержки, который позволяет фабрикам расширять географию поставок, увеличивать ассортимент, а также объемы выпуска. Только по итогам трех кварталов 2024 года производство одежды в Москве выросло почти на 17%, а отгрузка - на 30,7%, что свидетельствует о высоком интересе к продукции столичных предприятий", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что за указанный период компании поставили заказчикам изделий более чем на 69,4 миллиарда рублей.Так, на треть выросло производство мужской верхней одежды, почти на 13% – женской, выпуск купальных костюмов увеличился почти в 2,5 раза, футболок – более чем на 20%, а изготовление джемперов, пуловеров и кардиганов выросло на 5,5%.Компании произвели более 910 тысяч спортивных костюмов, около 100 тысяч женских рубашек, а также порядка 426 тысяч единиц текстильной одежды для детей младшего возраста."Сегодня в столице работает свыше 340 предприятий легкой промышленности, 135 из которых специализируются на выпуске одежды. Им доступен широкий ряд инструментов поддержки от города – льготные инвестиционные кредиты, присвоение статусов промышленного комплекса и резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", а также предоставление в аренду земельных участков за один рубль для реализации масштабных инвестиционных проектов", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Также в рамках Масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на северо-востоке Москвы появятся два новых предприятия по выпуску одежды. Город предоставил без торгов и по льготной ставке один рубль в год земельные участки общей площадью около двух гектаров для создания производств. На предприятиях будет создано 650 новых рабочих мест.Кроме того, на площадке "Печатники" столичной ОЭЗ компания "Ортомода" выпускает адаптивную одежду и ортопедическую обувь как массового, так и индивидуального пошива. Предприятию с 2019 года присвоен статус резидента, что позволяет ему пользоваться рядом льгот и налоговых преференций. Из-за этого для фабрики в 10 раз снижен налог на прибыль, обнулены налоговые платежи на землю, имущество и транспорт. Каждый год около 25 тысяч человек с ограниченными возможностями получают услуги и товары компании.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов.

https://ria.ru/20241116/liksutov-1984077964.html

https://ria.ru/20241115/moskva-1983885470.html

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москва, анатолий гарбузов, россия, максим ликсутов , сергей собянин, производство