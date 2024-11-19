https://ria.ru/20241119/liksutov-1984644943.html
Ликсутов: производство одежды в столице выросло почти на 17%
Ликсутов: производство одежды в столице выросло почти на 17% - РИА Новости, 19.11.2024
Ликсутов: производство одежды в столице выросло почти на 17%
Московские промышленники увеличили выпуск мужской и женской верхней одежды, брюк, футболок, купальных костюмов и других изделий на 16,8% в январе-сентябре 2024... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:30
2024-11-19T16:30
2024-11-19T16:30
москва
анатолий гарбузов
россия
максим ликсутов
сергей собянин
производство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984643314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f2ca4b59deff09437b76e5d419422843.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Московские промышленники увеличили выпуск мужской и женской верхней одежды, брюк, футболок, купальных костюмов и других изделий на 16,8% в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Легкая промышленность – одна из ключевых потребительских отраслей, которая вносит весомый вклад в экономику столицы. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город реализует комплекс мер поддержки, который позволяет фабрикам расширять географию поставок, увеличивать ассортимент, а также объемы выпуска. Только по итогам трех кварталов 2024 года производство одежды в Москве выросло почти на 17%, а отгрузка - на 30,7%, что свидетельствует о высоком интересе к продукции столичных предприятий", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что за указанный период компании поставили заказчикам изделий более чем на 69,4 миллиарда рублей.Так, на треть выросло производство мужской верхней одежды, почти на 13% – женской, выпуск купальных костюмов увеличился почти в 2,5 раза, футболок – более чем на 20%, а изготовление джемперов, пуловеров и кардиганов выросло на 5,5%.Компании произвели более 910 тысяч спортивных костюмов, около 100 тысяч женских рубашек, а также порядка 426 тысяч единиц текстильной одежды для детей младшего возраста."Сегодня в столице работает свыше 340 предприятий легкой промышленности, 135 из которых специализируются на выпуске одежды. Им доступен широкий ряд инструментов поддержки от города – льготные инвестиционные кредиты, присвоение статусов промышленного комплекса и резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", а также предоставление в аренду земельных участков за один рубль для реализации масштабных инвестиционных проектов", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Также в рамках Масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на северо-востоке Москвы появятся два новых предприятия по выпуску одежды. Город предоставил без торгов и по льготной ставке один рубль в год земельные участки общей площадью около двух гектаров для создания производств. На предприятиях будет создано 650 новых рабочих мест.Кроме того, на площадке "Печатники" столичной ОЭЗ компания "Ортомода" выпускает адаптивную одежду и ортопедическую обувь как массового, так и индивидуального пошива. Предприятию с 2019 года присвоен статус резидента, что позволяет ему пользоваться рядом льгот и налоговых преференций. Из-за этого для фабрики в 10 раз снижен налог на прибыль, обнулены налоговые платежи на землю, имущество и транспорт. Каждый год около 25 тысяч человек с ограниченными возможностями получают услуги и товары компании.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов.
https://ria.ru/20241116/liksutov-1984077964.html
https://ria.ru/20241115/moskva-1983885470.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984643314_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c007b2da3d40a917cd880152f8970085.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, россия, максим ликсутов , сергей собянин, производство
Москва, Анатолий Гарбузов, Россия, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Производство
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Московские промышленники увеличили выпуск мужской и женской верхней одежды, брюк, футболок, купальных костюмов и других изделий на 16,8% в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Легкая промышленность – одна из ключевых потребительских отраслей, которая вносит весомый вклад в экономику столицы. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город реализует комплекс мер поддержки, который позволяет фабрикам расширять географию поставок, увеличивать ассортимент, а также объемы выпуска. Только по итогам трех кварталов 2024 года производство одежды в Москве выросло почти на 17%, а отгрузка - на 30,7%, что свидетельствует о высоком интересе к продукции столичных предприятий", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что за указанный период компании поставили заказчикам изделий более чем на 69,4 миллиарда рублей.
Так, на треть выросло производство мужской верхней одежды, почти на 13% – женской, выпуск купальных костюмов увеличился почти в 2,5 раза, футболок – более чем на 20%, а изготовление джемперов, пуловеров и кардиганов выросло на 5,5%.
Компании произвели более 910 тысяч спортивных костюмов, около 100 тысяч женских рубашек, а также порядка 426 тысяч единиц текстильной одежды для детей младшего возраста.
"Сегодня в столице работает свыше 340 предприятий легкой промышленности, 135 из которых специализируются на выпуске одежды. Им доступен широкий ряд инструментов поддержки от города – льготные инвестиционные кредиты, присвоение статусов промышленного комплекса и резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", а также предоставление в аренду земельных участков за один рубль для реализации масштабных инвестиционных проектов", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
Также в рамках Масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на северо-востоке Москвы появятся два новых предприятия по выпуску одежды. Город предоставил без торгов и по льготной ставке один рубль в год земельные участки общей площадью около двух гектаров для создания производств. На предприятиях будет создано 650 новых рабочих мест.
Кроме того, на площадке "Печатники" столичной ОЭЗ компания "Ортомода" выпускает адаптивную одежду и ортопедическую обувь как массового, так и индивидуального пошива. Предприятию с 2019 года присвоен статус резидента, что позволяет ему пользоваться рядом льгот и налоговых преференций. Из-за этого для фабрики в 10 раз снижен налог на прибыль, обнулены налоговые платежи на землю, имущество и транспорт. Каждый год около 25 тысяч человек с ограниченными возможностями получают услуги и товары компании.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов.