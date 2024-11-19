https://ria.ru/20241119/lihtenshtejn-1984518221.html

В США супругу россиянина Лихтенштейна приговорили к 18 месяцам тюрьмы

В США супругу россиянина Лихтенштейна приговорили к 18 месяцам тюрьмы - РИА Новости, 19.11.2024

В США супругу россиянина Лихтенштейна приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Хизер Морган, супруга россиянина Ильи Лихтенштейна, приговоренного в США к тюрьме за отмывание похищенных биткоинов стоимостью в несколько миллиардов долларов,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T08:58

2024-11-19T08:58

2024-11-19T08:58

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Хизер Морган, супруга россиянина Ильи Лихтенштейна, приговоренного в США к тюрьме за отмывание похищенных биткоинов стоимостью в несколько миллиардов долларов, приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за оказание содействия супругу, сообщает газета Washington Post. В 2023 году ведомство сообщало, что Лихтенштейн и его супруга Хизер Морган признали вину в отмывании похищенных биткоинов стоимостью в несколько миллиардов долларов. В середине ноября Лихтенштейна приговорили к пяти годам лишения свободы. "Морган... в федеральном суде была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за то, что помогала супругу отмыть часть 120 тысяч биткоинов", - пишет издание. Лихтенштейн и Морган были арестованы в феврале 2022 года. Тогда американские власти конфисковали у них около 95 тысяч украденных биткоинов с принадлежавших им криптовалютных кошельков. На момент ареста изъятые средства оценивались примерно в 3,6 миллиарда долларов. По версии обвинения, всего чета пыталась "отмыть" свыше 119 тысяч краденых биткоинов.

https://ria.ru/20220211/vashington-1772179221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лихтенштейн, сша