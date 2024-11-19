https://ria.ru/20241119/lavrov-1984667680.html

Лавров прокомментировал слова фон дер Ляйен о цене СПГ из США

Лавров прокомментировал слова фон дер Ляйен о цене СПГ из США - РИА Новости, 19.11.2024

Лавров прокомментировал слова фон дер Ляйен о цене СПГ из США

Мнение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что американский сжиженный природный газ якобы дешевле российского с учетом неких политических последствий РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:34

2024-11-19T17:34

2024-11-19T17:34

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сша

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Мнение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что американский сжиженный природный газ якобы дешевле российского с учетом неких политических последствий импорта СПГ из РФ, нельзя считать нормальной логикой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава ЕК заявила ранее в ноябре, что поставки СПГ из США обходятся дешевле, чем из России. Поясняя это утверждение, официальный представитель ЕК Эрик Мамер предположил, что цену можно измерять не только финансово, но и "политически, стратегически и геостратегически", а с последних трех точек зрения продолжать опираться на поставки из РФ якобы "очень дорого". "То есть она (фон дер Ляйен - ред.) считает, что покупать российский газ - это политически дорого, потому что ты себе политическую какую-то репутацию не ту зарабатываешь. Как это можно считать нормальной логикой?" - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам саммита G20. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20241114/spg-1983759994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цены на нефть, россия, сша, москва, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, эрик мамер, еврокомиссия, большая двадцатка