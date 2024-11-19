https://ria.ru/20241119/lavrov-1984667680.html
Лавров прокомментировал слова фон дер Ляйен о цене СПГ из США
Лавров прокомментировал слова фон дер Ляйен о цене СПГ из США - РИА Новости, 19.11.2024
Лавров прокомментировал слова фон дер Ляйен о цене СПГ из США
Мнение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что американский сжиженный природный газ якобы дешевле российского с учетом неких политических последствий РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:34
2024-11-19T17:34
2024-11-19T17:34
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Мнение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что американский сжиженный природный газ якобы дешевле российского с учетом неких политических последствий импорта СПГ из РФ, нельзя считать нормальной логикой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава ЕК заявила ранее в ноябре, что поставки СПГ из США обходятся дешевле, чем из России. Поясняя это утверждение, официальный представитель ЕК Эрик Мамер предположил, что цену можно измерять не только финансово, но и "политически, стратегически и геостратегически", а с последних трех точек зрения продолжать опираться на поставки из РФ якобы "очень дорого". "То есть она (фон дер Ляйен - ред.) считает, что покупать российский газ - это политически дорого, потому что ты себе политическую какую-то репутацию не ту зарабатываешь. Как это можно считать нормальной логикой?" - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам саммита G20. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20241114/spg-1983759994.html
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цены на нефть, россия, сша, москва, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, эрик мамер, еврокомиссия, большая двадцатка
Цены на нефть, Россия, США, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Эрик Мамер, Еврокомиссия, Большая двадцатка
Лавров прокомментировал слова фон дер Ляйен о цене СПГ из США
Лавров: мнение фон дер Ляйен о цене СПГ из США нельзя считать нормальной логикой