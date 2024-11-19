https://ria.ru/20241119/lavrov-1984666748.html

На G20 отметили засилье Запада в международных институтах, заявил Лавров

На G20 отметили засилье Запада в международных институтах, заявил Лавров - РИА Новости, 19.11.2024

На G20 отметили засилье Запада в международных институтах, заявил Лавров

Большинство делегаций стран Глобального Юга на саммите G20 в Рио-де-Жанейро отмечали засилье западных стран в международных институтах, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:31

2024-11-19T17:31

2024-11-19T17:31

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рио-де-жанейро (город)

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владимир путин

большая двадцатка

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Большинство делегаций стран Глобального Юга на саммите G20 в Рио-де-Жанейро отмечали засилье западных стран в международных институтах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главный вопрос, если возвращаться к экономической повестке дня, кроме борьбы с голодом и нищетой, неравенством, это реформа глобальных институтов. Большинство делегаций Глобального Юга отмечали засилье западных игроков в этих структурах", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита. Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.

https://ria.ru/20241118/lavrov-1984421732.html

рио-де-жанейро (город)

россия

нью-дели

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Дарья Буймова

в мире, рио-де-жанейро (город), россия, нью-дели, сергей лавров, владимир путин, большая двадцатка