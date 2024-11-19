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Лавров прокомментировал обновление ядерной доктрины России - РИА Новости, 19.11.2024
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17:17 19.11.2024 (обновлено: 17:28 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984663026.html
Лавров прокомментировал обновление ядерной доктрины России
Лавров прокомментировал обновление ядерной доктрины России - РИА Новости, 19.11.2024
Лавров прокомментировал обновление ядерной доктрины России
Обновленная ядерная доктрина России не содержит ничего такого, о чем бы на Западе не знали, Москва продолжает рассматривать ядерное оружие как инструмент для... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:17
2024-11-19T17:28
россия
в мире
москва
брянская область
сергей лавров
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Обновленная ядерная доктрина России не содержит ничего такого, о чем бы на Западе не знали, Москва продолжает рассматривать ядерное оружие как инструмент для недопущения войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы строго придерживаемся позиции о том, что нужно делать все необходимое для недопущения ядерной войны", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, может ли Россия использовать ядерное оружие в качестве ответа на атаку ракетами ATACMS по территории Брянской области."Обновления в ядерной доктрине не добавляют туда ничего такого, о чем бы на Западе не знали. И не добавляет ничего, что было бы отличным от того, что есть в американских доктринальных документах о ядерном оружии. Мы убеждены, что ядерное оружие - это в первую очередь оружие для недопущения ядерной войны. Это как мы рассматриваем эту ситуацию", - добавил Лавров.
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россия, в мире, москва, брянская область, сергей лавров
Россия, В мире, Москва, Брянская область, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Лавров: ядерная доктрина России не содержит ничего, о чем бы на Западе не знали

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Обновленная ядерная доктрина России не содержит ничего такого, о чем бы на Западе не знали, Москва продолжает рассматривать ядерное оружие как инструмент для недопущения войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы строго придерживаемся позиции о том, что нужно делать все необходимое для недопущения ядерной войны", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, может ли Россия использовать ядерное оружие в качестве ответа на атаку ракетами ATACMS по территории Брянской области.
"Обновления в ядерной доктрине не добавляют туда ничего такого, о чем бы на Западе не знали. И не добавляет ничего, что было бы отличным от того, что есть в американских доктринальных документах о ядерном оружии. Мы убеждены, что ядерное оружие - это в первую очередь оружие для недопущения ядерной войны. Это как мы рассматриваем эту ситуацию", - добавил Лавров.
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