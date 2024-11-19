https://ria.ru/20241119/lavrov-1984663026.html

Лавров прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Лавров прокомментировал обновление ядерной доктрины России - РИА Новости, 19.11.2024

Лавров прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Обновленная ядерная доктрина России не содержит ничего такого, о чем бы на Западе не знали, Москва продолжает рассматривать ядерное оружие как инструмент для... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:17

2024-11-19T17:17

2024-11-19T17:28

россия

в мире

москва

брянская область

сергей лавров

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Обновленная ядерная доктрина России не содержит ничего такого, о чем бы на Западе не знали, Москва продолжает рассматривать ядерное оружие как инструмент для недопущения войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы строго придерживаемся позиции о том, что нужно делать все необходимое для недопущения ядерной войны", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, может ли Россия использовать ядерное оружие в качестве ответа на атаку ракетами ATACMS по территории Брянской области."Обновления в ядерной доктрине не добавляют туда ничего такого, о чем бы на Западе не знали. И не добавляет ничего, что было бы отличным от того, что есть в американских доктринальных документах о ядерном оружии. Мы убеждены, что ядерное оружие - это в первую очередь оружие для недопущения ядерной войны. Это как мы рассматриваем эту ситуацию", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html

россия

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россия, в мире, москва, брянская область, сергей лавров