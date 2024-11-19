https://ria.ru/20241119/lavrov-1984661184.html
Россия выступает за недопущение ядерной войны, заявил Лавров
Россия выступает за недопущение ядерной войны, заявил Лавров - РИА Новости, 19.11.2024
Россия выступает за недопущение ядерной войны, заявил Лавров
Москва выступает за недопущение ядерной войны, это является традиционной позицией со времен Советского Союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:08
2024-11-19T17:08
2024-11-19T17:16
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Москва выступает за недопущение ядерной войны, это является традиционной позицией со времен Советского Союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы выступаем за то, чтобы ядерная война не случилась. Мы еще в советские времена предлагали США... Горбачев и Рейган вместе заявили, что в ядерной войне не может быть победителей, и что она никогда не должна быть развязана", - сказал Лавров журналистам, подводя итоги саммита G20.
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982934328.html
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россия, в мире, москва, сша, сергей лавров, большая двадцатка
Россия, В мире, Москва, США, Сергей Лавров, Большая двадцатка
Россия выступает за недопущение ядерной войны, заявил Лавров
Лавров: Россия выступает за недопущение ядерной войны, это традиционная позиция