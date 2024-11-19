https://ria.ru/20241119/lavrov-1984660578.html

Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном

Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном - РИА Новости, 19.11.2024

Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявив, что знакомым друг с другом людям... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:07

2024-11-19T17:07

2024-11-19T17:50

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявив, что знакомым друг с другом людям здороваться нормально.Ранее в ходе совместного фотографирования на саммите "Большой двадцатки" в Бразилии Лавров и Макрон пожали друг другу руки. При этом на кадрах, опубликованных агентством Франс Пресс, видно, что именно президент Франции, широко улыбаясь, поднялся на верхний ярус подиума, чтобы протянуть руку Лаврову. Министр ответил на жест, они обменялись несколькими фразами."В принципе, если люди знакомы, если между ними и странами, которые эти люди представляют, глубокие противоречия, но где-то эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, что это абсолютно нормально - поздороваться друг с другом. Я считаю, ненормально, когда европейские многие лидеры шарахаются от российских представителей, когда видят их в коридорах, кулуарах, на фотографировании", - сказал глава МИД РФ в ходе пресс-конференции.Лавров также вспомнил, как в прошлом году на саммите G20 в Индии он зашел в зал, где собирались участники, и два африканских лидера сидели за одним столом с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем."Я этих президентов знал лично, они меня увидели, мы поздоровались, я как вежливый человек развернулся и протянул руку Мишелю, он как ужаленный подскочил, отвернулся", - рассказал министр.Саммит "Большой двадцатки" проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.

https://ria.ru/20241119/lavrov-1984658464.html

https://ria.ru/20241119/lavrov-1984657632.html

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в мире, россия, франция, бразилия, сергей лавров, эммануэль макрон, саммит g20, шарль мишель, большая двадцатка, европейский совет