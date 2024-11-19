https://ria.ru/20241119/lavrov-1984658376.html

Лавров прокомментировал разрешение США бить вглубь России

Лавров прокомментировал разрешение США бить вглубь России - РИА Новости, 19.11.2024

Лавров прокомментировал разрешение США бить вглубь России

Москва будет реагировать соответствующе на разрешение США Киеву бить вглубь РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:58

2024-11-19T16:58

2024-11-19T17:41

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Москва будет реагировать соответствующе на разрешение США Киеву бить вглубь РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, российская сторона прочитала информацию в СМИ о решении США разрешить Украине использовать ракеты для ударов вглубь РФ, однако ни Белый дом, ни Пентагон эту информацию пока не подтвердили.При этом, добавил Лавров, позиция Москвы основывается на том, что это происходит "физически": он указал, что ракеты ATACMS физически используются, в частности, утром 19 ноября по территории приграничной с Украиной Брянской области России."Если ракеты большой дальности будут использоваться с территории Украины по территории РФ, это будет означать, что они управляются американскими военными экспертами, и мы будем воспринимать это как качественно новую фазу западной войны с Россией и будем реагировать соответствующим образом", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати".Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до Киева, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241119/medvedev-1984570222.html

https://ria.ru/20241118/gosdep-1984478430.html

https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya-1984410656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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