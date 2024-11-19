Лавров прокомментировал разрешение США бить вглубь России
Лавров: подтверждения разрешения США бить вглубь России пока не было
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Москва будет реагировать соответствующе на разрешение США Киеву бить вглубь РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
При этом, добавил Лавров, позиция Москвы основывается на том, что это происходит "физически": он указал, что ракеты ATACMS физически используются, в частности, утром 19 ноября по территории приграничной с Украиной Брянской области России.
"Если ракеты большой дальности будут использоваться с территории Украины по территории РФ, это будет означать, что они управляются американскими военными экспертами, и мы будем воспринимать это как качественно новую фазу западной войны с Россией и будем реагировать соответствующим образом", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати".
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до Киева, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.