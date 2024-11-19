https://ria.ru/20241119/lavrov-1984657632.html

Лавров прокомментировал решение Шольца об отказе от поставок Taurus Украине

Лавров прокомментировал решение Шольца об отказе от поставок Taurus Украине - РИА Новости, 19.11.2024

Лавров прокомментировал решение Шольца об отказе от поставок Taurus Украине

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Бразилии назвал ответственной позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца по отказу от... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:54

2024-11-19T16:54

2024-11-19T18:36

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Бразилии назвал ответственной позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца по отказу от поставок Киеву ракет Taurus."Мы же все видим одни и те же факты, анализируем как дипломаты, как журналисты. Если, как вы очень правильно зафиксировали, у Шольца эта позиция принципиальная, несмотря на то что "Зеленые", кто-то еще на него, Мерц из ХДС, направляют критические стрелы, требуя все-таки дать такое разрешение, но я считаю, данная позиция Шольца — это ответственная позиция", — подчеркнул он.Министр также отметил, что мнение канцлера по этому вопросу заметно отличается от точки зрения Великобритании и Франции.Накануне Шольц заявил журналистам на полях саммита "Большой двадцатки", что не готов одобрить поставку Киеву крылатых ракет Taurus и разрешить использовать любое другое немецкое оружие для ударов вглубь России. По его словам, при передаче Taurus Германии пришлось бы брать ответственность за настройку их управления, а этого делать он не желает.Олаф Шольц ранее неоднократно заявлял, что не поддержит поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против передачи ВСУ Taurus, несмотря на давление со стороны оппозиции и некоторых членов правящей коалиции.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Утверждается, что глава Белого дома пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР". По сведениям газеты Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.Позиция РоссииКак заявлял Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

https://ria.ru/20241119/atacms-1984620972.html

https://ria.ru/20241118/mid-1984460696.html

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https://ria.ru/20241118/pistorius-1984304911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, германия, в мире, сергей лавров, олаф шольц, хдс/хсс, россия