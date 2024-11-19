https://ria.ru/20241119/lavrov-1984656801.html

Лавров рассказал о помощи странам в сфере продовольственной безопасности

Лавров рассказал о помощи странам в сфере продовольственной безопасности - РИА Новости, 19.11.2024

Лавров рассказал о помощи странам в сфере продовольственной безопасности

Россия всегда помогала развивающимся странам в области продовольственной безопасности, несмотря на препятствия со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:49

2024-11-19T16:49

2024-11-19T16:49

экономика

россия

сергей лавров

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Россия всегда помогала развивающимся странам в области продовольственной безопасности, несмотря на препятствия со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "С нашей стороны, мы всегда удовлетворяли запросы развивающихся стран, даже сейчас, когда нам чинят препоны на просто использование западных портов для вывоза наших удобрений и зерна, пшеницы и других зерновых, когда страховые компании задрали ставки до небес", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати". По словам министра, страны Запада блокировали эффективные и оптимальные пути вывоза российской продукции, в которой нуждается Глобальный Юг.

https://ria.ru/20241119/lavrov-1984656062.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сергей лавров