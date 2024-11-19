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Лавров рассказал о помощи странам в сфере продовольственной безопасности - РИА Новости, 19.11.2024
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16:49 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984656801.html
Лавров рассказал о помощи странам в сфере продовольственной безопасности
Лавров рассказал о помощи странам в сфере продовольственной безопасности - РИА Новости, 19.11.2024
Лавров рассказал о помощи странам в сфере продовольственной безопасности
Россия всегда помогала развивающимся странам в области продовольственной безопасности, несмотря на препятствия со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:49
2024-11-19T16:49
экономика
россия
сергей лавров
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Россия всегда помогала развивающимся странам в области продовольственной безопасности, несмотря на препятствия со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "С нашей стороны, мы всегда удовлетворяли запросы развивающихся стран, даже сейчас, когда нам чинят препоны на просто использование западных портов для вывоза наших удобрений и зерна, пшеницы и других зерновых, когда страховые компании задрали ставки до небес", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати". По словам министра, страны Запада блокировали эффективные и оптимальные пути вывоза российской продукции, в которой нуждается Глобальный Юг.
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984656062.html
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экономика, россия, сергей лавров
Экономика, Россия, Сергей Лавров
Лавров рассказал о помощи странам в сфере продовольственной безопасности

Лавров: Россия всегда помогала странам в сфере продовольственной безопасности

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Россия всегда помогала развивающимся странам в области продовольственной безопасности, несмотря на препятствия со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С нашей стороны, мы всегда удовлетворяли запросы развивающихся стран, даже сейчас, когда нам чинят препоны на просто использование западных портов для вывоза наших удобрений и зерна, пшеницы и других зерновых, когда страховые компании задрали ставки до небес", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати".
По словам министра, страны Запада блокировали эффективные и оптимальные пути вывоза российской продукции, в которой нуждается Глобальный Юг.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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