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Лавров призвал Запад изучить обновленную российскую ядерную доктрину - РИА Новости, 19.11.2024
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16:46 19.11.2024 (обновлено: 17:05 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984656062.html
Лавров призвал Запад изучить обновленную российскую ядерную доктрину
Лавров призвал Запад изучить обновленную российскую ядерную доктрину - РИА Новости, 19.11.2024
Лавров призвал Запад изучить обновленную российскую ядерную доктрину
Москва надеется, что на Западе внимательно изучат обновленную ядерную доктрину России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:46
2024-11-19T17:05
россия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что на Западе внимательно изучат обновленную ядерную доктрину России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я просто не могу подтвердить, потому что все пишут как о деле решенном. Но даже Боррель сказал, что это уже официально, а европейцы, дескать, обсуждали, но решили, что каждый сам за себя будет принимать решение разрешать ли свои вооружения дальнобойные использовать украинцам. Я не буду на эту тему гадать", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос о разрешении США Киеву использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России."У нас сегодня основы ядерной доктрины официально опубликованы. Там все подтверждено, уже теперь законодательно закреплено то, что президент озвучил месяц с небольшим назад озвучил публично. Я надеюсь, что там будут эту доктрину читать. И не так, как они читают Устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности", - добавил глава МИД РФ.
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Лавров призвал Запад изучить обновленную российскую ядерную доктрину

Лавров призвал Запад внимательно изучить обновленную ядерную доктрину РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что на Западе внимательно изучат обновленную ядерную доктрину России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я просто не могу подтвердить, потому что все пишут как о деле решенном. Но даже Боррель сказал, что это уже официально, а европейцы, дескать, обсуждали, но решили, что каждый сам за себя будет принимать решение разрешать ли свои вооружения дальнобойные использовать украинцам. Я не буду на эту тему гадать", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос о разрешении США Киеву использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.
"У нас сегодня основы ядерной доктрины официально опубликованы. Там все подтверждено, уже теперь законодательно закреплено то, что президент озвучил месяц с небольшим назад озвучил публично. Я надеюсь, что там будут эту доктрину читать. И не так, как они читают Устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности", - добавил глава МИД РФ.
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