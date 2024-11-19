https://ria.ru/20241119/lavrov-1984655887.html
Лавров прокомментировал использование Украиной ATACMS
Лавров прокомментировал использование Украиной ATACMS - РИА Новости, 19.11.2024
Лавров прокомментировал использование Украиной ATACMS
Использование ракет ATACMS по территории Брянской области - это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:45
2024-11-19T16:45
2024-11-19T17:44
украина
сша
в мире
брянская область
сергей лавров
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:821:1501:1665_1920x0_80_0_0_9f2ad24f487ba5f0c01b224df0770b2f.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Использование ракет ATACMS по территории Брянской области - это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы задаете мне вопрос, как я могу знать то, что напечатал New York Times, это правда или попытка прощупать почву. Я не знаю. То, что ATACMS по Брянской области сегодня ночью использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. Без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, президент об этом говорил, невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают - до 300 километров - будет одобрена. А по сути дела, это не одобрение для того, чтобы Украина использовала эти ракеты, а это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров", - сказал Лавров журналистам."Я просто не могу подтвердить, потому что все пишут как о деле решенном. Но даже (глава дипломатии ЕС Жозеп - ред.) Боррель сказал, что это уже официально, а европейцы дескать обсуждали, но решили, что каждый сам за себя будет принимать решение. Я не буду на эту тему гадать", - добавил глава МИД РФ.
украина
сша
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:680:1501:1805_1920x0_80_0_0_d5ec382b70cca243f286a9a269a09afa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире, брянская область, сергей лавров, евросоюз, россия
Украина, США, В мире, Брянская область, Сергей Лавров, Евросоюз, Россия
Лавров прокомментировал использование Украиной ATACMS
Лавров заявил после ударов ATACMS по Брянской области, что Запад хочет эскалации
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Использование ракет ATACMS по территории Брянской области - это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы задаете мне вопрос, как я могу знать то, что напечатал New York Times, это правда или попытка прощупать почву. Я не знаю. То, что ATACMS по Брянской области сегодня ночью использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. Без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, президент об этом говорил, невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают - до 300 километров - будет одобрена. А по сути дела, это не одобрение для того, чтобы Украина использовала эти ракеты, а это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров", - сказал Лавров журналистам.
"Я просто не могу подтвердить, потому что все пишут как о деле решенном. Но даже (глава дипломатии ЕС
Жозеп - ред.) Боррель сказал, что это уже официально, а европейцы дескать обсуждали, но решили, что каждый сам за себя будет принимать решение. Я не буду на эту тему гадать", - добавил глава МИД РФ.