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Лавров прокомментировал использование Украиной ATACMS - РИА Новости, 19.11.2024
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16:45 19.11.2024 (обновлено: 17:44 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984655887.html
Лавров прокомментировал использование Украиной ATACMS
Лавров прокомментировал использование Украиной ATACMS - РИА Новости, 19.11.2024
Лавров прокомментировал использование Украиной ATACMS
Использование ракет ATACMS по территории Брянской области - это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:45
2024-11-19T17:44
украина
сша
в мире
брянская область
сергей лавров
евросоюз
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Использование ракет ATACMS по территории Брянской области - это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы задаете мне вопрос, как я могу знать то, что напечатал New York Times, это правда или попытка прощупать почву. Я не знаю. То, что ATACMS по Брянской области сегодня ночью использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. Без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, президент об этом говорил, невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают - до 300 километров - будет одобрена. А по сути дела, это не одобрение для того, чтобы Украина использовала эти ракеты, а это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров", - сказал Лавров журналистам."Я просто не могу подтвердить, потому что все пишут как о деле решенном. Но даже (глава дипломатии ЕС Жозеп - ред.) Боррель сказал, что это уже официально, а европейцы дескать обсуждали, но решили, что каждый сам за себя будет принимать решение. Я не буду на эту тему гадать", - добавил глава МИД РФ.
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украина, сша, в мире, брянская область, сергей лавров, евросоюз, россия
Украина, США, В мире, Брянская область, Сергей Лавров, Евросоюз, Россия
Лавров прокомментировал использование Украиной ATACMS

Лавров заявил после ударов ATACMS по Брянской области, что Запад хочет эскалации

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Использование ракет ATACMS по территории Брянской области - это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы задаете мне вопрос, как я могу знать то, что напечатал New York Times, это правда или попытка прощупать почву. Я не знаю. То, что ATACMS по Брянской области сегодня ночью использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. Без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, президент об этом говорил, невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают - до 300 километров - будет одобрена. А по сути дела, это не одобрение для того, чтобы Украина использовала эти ракеты, а это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров", - сказал Лавров журналистам.
"Я просто не могу подтвердить, потому что все пишут как о деле решенном. Но даже (глава дипломатии ЕС Жозеп - ред.) Боррель сказал, что это уже официально, а европейцы дескать обсуждали, но решили, что каждый сам за себя будет принимать решение. Я не буду на эту тему гадать", - добавил глава МИД РФ.
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