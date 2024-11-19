https://ria.ru/20241119/lavrov-1984652827.html
Запад хотел поставить пункт о Газе в декларации G20, заявил Лавров
Запад хотел поставить пункт о Газе в декларации G20, заявил Лавров - РИА Новости, 19.11.2024
Запад хотел поставить пункт о Газе в декларации G20, заявил Лавров
На саммите G20 были попытки поставить пункт про сектор Газа после пункта об Украине в итоговом документе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:37
2024-11-19T16:37
2024-11-19T16:45
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. На саммите G20 были попытки поставить пункт про сектор Газа после пункта об Украине в итоговом документе, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Были попытки у Запада этот параграф, который развернутый, насыщенный оценками, который подчеркивает трагическую, катастрофическую ситуацию населения Газы, были попытки этот параграф поставить после украинского", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20241119/dvadtsatka-1984572431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, большая двадцатка, сергей лавров, россия, рио-де-жанейро (город), ближний восток, владимир путин
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Запад хотел поставить пункт о Газе в декларации G20, заявил Лавров
Лавров: Запад пытался поставить пункт о Газе после Украины в декларации G20