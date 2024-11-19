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Запад хотел поставить пункт о Газе в декларации G20, заявил Лавров - РИА Новости, 19.11.2024
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16:37 19.11.2024 (обновлено: 16:45 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984652827.html
Запад хотел поставить пункт о Газе в декларации G20, заявил Лавров
Запад хотел поставить пункт о Газе в декларации G20, заявил Лавров - РИА Новости, 19.11.2024
Запад хотел поставить пункт о Газе в декларации G20, заявил Лавров
На саммите G20 были попытки поставить пункт про сектор Газа после пункта об Украине в итоговом документе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:37
2024-11-19T16:45
в мире
украина
большая двадцатка
сергей лавров
россия
рио-де-жанейро (город)
ближний восток
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. На саммите G20 были попытки поставить пункт про сектор Газа после пункта об Украине в итоговом документе, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Были попытки у Запада этот параграф, который развернутый, насыщенный оценками, который подчеркивает трагическую, катастрофическую ситуацию населения Газы, были попытки этот параграф поставить после украинского", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20241119/dvadtsatka-1984572431.html
украина
россия
рио-де-жанейро (город)
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в мире, украина, большая двадцатка, сергей лавров, россия, рио-де-жанейро (город), ближний восток, владимир путин
В мире, Украина, Большая двадцатка, Сергей Лавров, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Ближний Восток, Владимир Путин
Запад хотел поставить пункт о Газе в декларации G20, заявил Лавров

Лавров: Запад пытался поставить пункт о Газе после Украины в декларации G20

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. На саммите G20 были попытки поставить пункт про сектор Газа после пункта об Украине в итоговом документе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Были попытки у Запада этот параграф, который развернутый, насыщенный оценками, который подчеркивает трагическую, катастрофическую ситуацию населения Газы, были попытки этот параграф поставить после украинского", - сказал Лавров.
Cаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
На саммите G20 отказались от жестких формулировок по Украине, пишут СМИ
Вчера, 12:31
 
В миреУкраинаБольшая двадцаткаСергей ЛавровРоссияРио-де-Жанейро (город)Ближний ВостокВладимир Путин
 
 
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