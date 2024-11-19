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Запад неохотно пошел на обсуждение Ближнего Востока на G20, заявил Лавров - РИА Новости, 19.11.2024
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16:34 19.11.2024 (обновлено: 16:46 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984651494.html
Запад неохотно пошел на обсуждение Ближнего Востока на G20, заявил Лавров
Запад неохотно пошел на обсуждение Ближнего Востока на G20, заявил Лавров - РИА Новости, 19.11.2024
Запад неохотно пошел на обсуждение Ближнего Востока на G20, заявил Лавров
Запад неохотно пошел на обсуждение пунктов итоговой декларации саммита G20 по Ближнему Востоку, были попытки поставить пункт про сектор Газа после пункта об... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:34
2024-11-19T16:46
в мире
ближний восток
большая двадцатка
россия
рио-де-жанейро (город)
владимир путин
сергей лавров
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Запад неохотно пошел на обсуждение пунктов итоговой декларации саммита G20 по Ближнему Востоку, были попытки поставить пункт про сектор Газа после пункта об Украине в итоговом документе, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Конечно, Запад неохотно пошел на обсуждение этого текста, но прекрасно понимал, что без этого никакого раздела, касающегося конфликтов, быть не может. Были попытки у Запада этот параграф, который развернутый, насыщенный оценками, который подчеркивает трагическую, катастрофическую ситуацию населения Газы, были попытки этот параграф поставить после украинского", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати".Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.
https://ria.ru/20241119/konflikt-1915630213.html
ближний восток
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в мире, ближний восток, большая двадцатка, россия, рио-де-жанейро (город), владимир путин, сергей лавров
В мире, Ближний Восток, Большая двадцатка, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Владимир Путин, Сергей Лавров
Запад неохотно пошел на обсуждение Ближнего Востока на G20, заявил Лавров

Лавров: Запад неохотно обсуждал пункты декларации G20 про Ближний Восток

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Запад неохотно пошел на обсуждение пунктов итоговой декларации саммита G20 по Ближнему Востоку, были попытки поставить пункт про сектор Газа после пункта об Украине в итоговом документе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Конечно, Запад неохотно пошел на обсуждение этого текста, но прекрасно понимал, что без этого никакого раздела, касающегося конфликтов, быть не может. Были попытки у Запада этот параграф, который развернутый, насыщенный оценками, который подчеркивает трагическую, катастрофическую ситуацию населения Газы, были попытки этот параграф поставить после украинского", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати".
Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.
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