https://ria.ru/20241119/lavrov-1984646869.html

Россия согласна с пунктом декларации G20 по Украине, заявил Лавров

Россия согласна с пунктом декларации G20 по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.11.2024

Россия согласна с пунктом декларации G20 по Украине, заявил Лавров

Россия согласна с пунктом итоговой декларации G20 по Украине, в котором содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:20

2024-11-19T16:20

2024-11-19T19:36

в мире

россия

большая двадцатка

украина

сергей лавров

саммит g20

рио-де-жанейро (город)

владимир путин

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя — РИА Новости. Россия согласна с пунктом итоговой декларации G20 по Украине, в котором содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем — это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати".Ранее была опубликована итоговая декларация саммита. Согласно документу, лидеры "Двадцатки" приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира. Кроме того, в декларации указано, что лидеры стран G20 отмечают человеческие страдания и негативные последствия украинского конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности, а также для цепочки поставок.Саммит лидеров "Двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. По итогам встречи лидеры стран G20 приняли декларацию. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "Двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, делегацию России тогда также возглавлял Лавров.

https://ria.ru/20241115/putin-1984053846.html

россия

украина

рио-де-жанейро (город)

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в мире, россия, большая двадцатка, украина, сергей лавров, саммит g20, рио-де-жанейро (город), владимир путин