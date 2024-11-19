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Россия согласна с пунктом декларации G20 по Украине, заявил Лавров
Россия согласна с пунктом декларации G20 по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.11.2024
Россия согласна с пунктом декларации G20 по Украине, заявил Лавров
Россия согласна с пунктом итоговой декларации G20 по Украине, в котором содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:20
2024-11-19T16:20
2024-11-19T19:36
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя — РИА Новости. Россия согласна с пунктом итоговой декларации G20 по Украине, в котором содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем — это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати".Ранее была опубликована итоговая декларация саммита. Согласно документу, лидеры "Двадцатки" приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира. Кроме того, в декларации указано, что лидеры стран G20 отмечают человеческие страдания и негативные последствия украинского конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности, а также для цепочки поставок.Саммит лидеров "Двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. По итогам встречи лидеры стран G20 приняли декларацию. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "Двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, делегацию России тогда также возглавлял Лавров.
https://ria.ru/20241115/putin-1984053846.html
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в мире, россия, большая двадцатка, украина, сергей лавров, саммит g20, рио-де-жанейро (город), владимир путин
В мире, Россия, Большая двадцатка, Украина, Сергей Лавров, Саммит G20, Рио-де-Жанейро (город), Владимир Путин
Россия согласна с пунктом декларации G20 по Украине, заявил Лавров
Лавров: РФ согласна с пунктом об урегулировании декларации G20 по Украине
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя — РИА Новости. Россия согласна с пунктом итоговой декларации G20 по Украине, в котором содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем — это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати".
Ранее была опубликована итоговая декларация саммита. Согласно документу, лидеры "Двадцатки" приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира. Кроме того, в декларации указано, что лидеры стран G20 отмечают человеческие страдания и негативные последствия украинского конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности, а также для цепочки поставок.
Саммит лидеров "Двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро
. По итогам встречи лидеры стран G20 приняли декларацию. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента Владимира Путина
. Предыдущая встреча лидеров "Двадцатки" прошла в Нью-Дели
в сентябре 2023 года, делегацию России тогда также возглавлял Лавров.