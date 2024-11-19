https://ria.ru/20241119/lavrov-1984644448.html
Лавров прокомментировал итоги саммита G20 в Рио-де-Жанейро
Лавров прокомментировал итоги саммита G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 19.11.2024
Лавров прокомментировал итоги саммита G20 в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позитивными итоги саммита G20 в Бразилии. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:13
2024-11-19T16:13
2024-11-19T16:24
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позитивными итоги саммита G20 в Бразилии."Я считаю, что очень позитивные результаты, достигнуты весомые договоренности. Это очень важно. Во-первых, была поддержана новая координационная структура - Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью", - сказал он по итогам мероприятий "Группы двадцати".По его словам, цель этой инициативы - ускорить продвижение к полному искоренению голода, как это требуется целями устойчивого развития, сделать это нужно до 2030 года."Я надеюсь, даже с определенной долей уверенности могу сказать, что создание такого альянса позволит улучшить показатели на этом направлении. Россия подключилась к этому механизму и уже сообщили, что мы вносим в пакет проектов, которые будут под его эгидой реализовываться, наши передовые наработки, которые воплощены в программах по помощи развивающимся странам", - сказал Лавров.Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984646869.html
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рио-де-жанейро (город), в мире, россия, бразилия, сергей лавров, владимир путин, большая двадцатка, саммит g20
Рио-де-Жанейро (город), В мире, Россия, Бразилия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Большая двадцатка, Саммит G20
Лавров прокомментировал итоги саммита G20 в Рио-де-Жанейро
Лавров назвал итоги саммита G20 в Рио-де-Жанейро позитивными
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позитивными итоги саммита G20 в Бразилии.
"Я считаю, что очень позитивные результаты, достигнуты весомые договоренности. Это очень важно. Во-первых, была поддержана новая координационная структура - Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью", - сказал он по итогам мероприятий "Группы двадцати".
По его словам, цель этой инициативы - ускорить продвижение к полному искоренению голода, как это требуется целями устойчивого развития, сделать это нужно до 2030 года.
"Я надеюсь, даже с определенной долей уверенности могу сказать, что создание такого альянса позволит улучшить показатели на этом направлении. Россия подключилась к этому механизму и уже сообщили, что мы вносим в пакет проектов, которые будут под его эгидой реализовываться, наши передовые наработки, которые воплощены в программах по помощи развивающимся странам", - сказал Лавров.
Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина
. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели
в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.