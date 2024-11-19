https://ria.ru/20241119/lavrov-1984644448.html

Лавров прокомментировал итоги саммита G20 в Рио-де-Жанейро

Лавров прокомментировал итоги саммита G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 19.11.2024

Лавров прокомментировал итоги саммита G20 в Рио-де-Жанейро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позитивными итоги саммита G20 в Бразилии. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:13

2024-11-19T16:13

2024-11-19T16:24

рио-де-жанейро (город)

в мире

россия

бразилия

сергей лавров

владимир путин

большая двадцатка

саммит g20

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позитивными итоги саммита G20 в Бразилии."Я считаю, что очень позитивные результаты, достигнуты весомые договоренности. Это очень важно. Во-первых, была поддержана новая координационная структура - Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью", - сказал он по итогам мероприятий "Группы двадцати".По его словам, цель этой инициативы - ускорить продвижение к полному искоренению голода, как это требуется целями устойчивого развития, сделать это нужно до 2030 года."Я надеюсь, даже с определенной долей уверенности могу сказать, что создание такого альянса позволит улучшить показатели на этом направлении. Россия подключилась к этому механизму и уже сообщили, что мы вносим в пакет проектов, которые будут под его эгидой реализовываться, наши передовые наработки, которые воплощены в программах по помощи развивающимся странам", - сказал Лавров.Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.

https://ria.ru/20241119/lavrov-1984646869.html

https://ria.ru/20241119/lavrov-1984646440.html

рио-де-жанейро (город)

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рио-де-жанейро (город), в мире, россия, бразилия, сергей лавров, владимир путин, большая двадцатка, саммит g20