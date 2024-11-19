https://ria.ru/20241119/lavrov-1984496319.html

Лавров и глава МИД КНР обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне

Лавров и глава МИД КНР обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне - РИА Новости, 19.11.2024

Лавров и глава МИД КНР обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили реализацию договоренностей Москвы и Пекина, достигнутых на высшем уровне, а также... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T02:45

2024-11-19T02:45

2024-11-19T03:00

в мире

китай

россия

сергей лавров

ван и (политик)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили реализацию договоренностей Москвы и Пекина, достигнутых на высшем уровне, а также планирование дальнейших контактов, заявили в российском дипведомстве.Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро "на полях" саммита "Группы двадцати"."Стороны дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне сохраняющейся турбулентности мировой системы. Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе саммита БРИКС в Казани, а также планированию дальнейших контактов в различных форматах", — говорится в сообщении на сайте министерства.Также главы внешнеполитических ведомств России и Китая подчеркнули важность укрепления внешнеполитической координации Москвы и Пекина на международных площадках, включая ООН и ее Совет Безопасности, БРИКС, ШОС, "Группу двадцати" и другие."Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки. Беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе, характерном для российско-китайского стратегического партнерства", — подчеркнули в МИД России.

https://ria.ru/20241119/nebenzya-1984495854.html

https://ria.ru/20241119/iran-1984494919.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, сергей лавров, ван и (политик), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)