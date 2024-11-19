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Лавров и глава МИД КНР обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне - РИА Новости, 19.11.2024
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02:45 19.11.2024 (обновлено: 03:00 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984496319.html
Лавров и глава МИД КНР обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне
Лавров и глава МИД КНР обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне - РИА Новости, 19.11.2024
Лавров и глава МИД КНР обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили реализацию договоренностей Москвы и Пекина, достигнутых на высшем уровне, а также... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:45
2024-11-19T03:00
в мире
китай
россия
сергей лавров
ван и (политик)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили реализацию договоренностей Москвы и Пекина, достигнутых на высшем уровне, а также планирование дальнейших контактов, заявили в российском дипведомстве.Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро "на полях" саммита "Группы двадцати"."Стороны дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне сохраняющейся турбулентности мировой системы. Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе саммита БРИКС в Казани, а также планированию дальнейших контактов в различных форматах", — говорится в сообщении на сайте министерства.Также главы внешнеполитических ведомств России и Китая подчеркнули важность укрепления внешнеполитической координации Москвы и Пекина на международных площадках, включая ООН и ее Совет Безопасности, БРИКС, ШОС, "Группу двадцати" и другие."Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки. Беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе, характерном для российско-китайского стратегического партнерства", — подчеркнули в МИД России.
https://ria.ru/20241119/nebenzya-1984495854.html
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в мире, китай, россия, сергей лавров, ван и (политик), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Китай, Россия, Сергей Лавров, Ван И (политик), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров и глава МИД КНР обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне

Лавров и глава МИД КНР обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили реализацию договоренностей Москвы и Пекина, достигнутых на высшем уровне, а также планирование дальнейших контактов, заявили в российском дипведомстве.
Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро "на полях" саммита "Группы двадцати".
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"Стороны дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне сохраняющейся турбулентности мировой системы. Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе саммита БРИКС в Казани, а также планированию дальнейших контактов в различных форматах", — говорится в сообщении на сайте министерства.
Также главы внешнеполитических ведомств России и Китая подчеркнули важность укрепления внешнеполитической координации Москвы и Пекина на международных площадках, включая ООН и ее Совет Безопасности, БРИКС, ШОС, "Группу двадцати" и другие.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки. Беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе, характерном для российско-китайского стратегического партнерства", — подчеркнули в МИД России.
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В миреКитайРоссияСергей ЛавровВан И (политик)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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