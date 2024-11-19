Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития отношений России и Китая - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 19.11.2024 (обновлено: 01:16 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984490458.html
Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития отношений России и Китая
Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития отношений России и Китая - РИА Новости, 19.11.2024
Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития отношений России и Китая
Стратегические отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентном уровне развития, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T01:14
2024-11-19T01:16
в мире
китай
россия
рио-де-жанейро (город)
сергей лавров
ван и (политик)
си цзиньпин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907261_0:284:3073:2012_1920x0_80_0_0_25418668df531114b7f5447ebfc1d74d.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Стратегические отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентном уровне развития, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях саммита "Группы двадцати" (G20) в Рио-де-Жанейро. "Мы действительно находимся на беспрецедентном этапе развития наших стратегических отношений всеобъемлющего партнерства, и это подтверждают регулярные контакты президента (России Владимира) Путина и председателя (КНР) Си Цзиньпина. После встречи в Казани они уточнили задачи, которые стоят перед нашими министерствами, ведомствами, организациями, и все это, безусловно, отвечает интересам наших стран, способствует росту национальных экономик, благосостояния граждан", — сказал Лавров. По словам министра, модель равноправного, взаимовыгодного сотрудничества двух великих держав является привлекательной для других государств-единомышленников."Это проявляется в деятельности БРИКС. Хотел бы еще раз выразить признательность китайским друзьям за то содействие, которое вы оказали российскому председательству в объединении. У нас нет сомнений, мы продолжим столь же успешно действовать в унисоне на всех других площадках, включая ШОС, где Китай выполняет функции председателя, а также в "двадцатке", АТЭС и, конечно же, в ООН и ее Совете Безопасности", — подчеркнул он. Как отметил Лавров, в контексте возникновения в Европе неонацистских очагов, особое значение Россия придает предстоящему празднованию 80-й годовщины Победы на ее западном и восточном фронтах. "Это событие, конечно же, выходит далеко за рамки военно-мемориальных мероприятий", — добавил Лавров.
https://ria.ru/20241118/lavrov-1984457356.html
китай
россия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907261_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_1a163ca2e67d48200c4430f1793b6f1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, ван и (политик), си цзиньпин, большая двадцатка, брикс, шос
В мире, Китай, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Лавров, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Большая двадцатка, БРИКС, ШОС
Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития отношений России и Китая

Лавров: отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне развития

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Стратегические отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентном уровне развития, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях саммита "Группы двадцати" (G20) в Рио-де-Жанейро.
"Мы действительно находимся на беспрецедентном этапе развития наших стратегических отношений всеобъемлющего партнерства, и это подтверждают регулярные контакты президента (России Владимира) Путина и председателя (КНР) Си Цзиньпина. После встречи в Казани они уточнили задачи, которые стоят перед нашими министерствами, ведомствами, организациями, и все это, безусловно, отвечает интересам наших стран, способствует росту национальных экономик, благосостояния граждан", — сказал Лавров.
По словам министра, модель равноправного, взаимовыгодного сотрудничества двух великих держав является привлекательной для других государств-единомышленников.
"Это проявляется в деятельности БРИКС. Хотел бы еще раз выразить признательность китайским друзьям за то содействие, которое вы оказали российскому председательству в объединении. У нас нет сомнений, мы продолжим столь же успешно действовать в унисоне на всех других площадках, включая ШОС, где Китай выполняет функции председателя, а также в "двадцатке", АТЭС и, конечно же, в ООН и ее Совете Безопасности", — подчеркнул он.
Как отметил Лавров, в контексте возникновения в Европе неонацистских очагов, особое значение Россия придает предстоящему празднованию 80-й годовщины Победы на ее западном и восточном фронтах.
"Это событие, конечно же, выходит далеко за рамки военно-мемориальных мероприятий", — добавил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Лавров рассказал о работе России над продовольственной безопасностью в мире
Вчера, 19:31
 
В миреКитайРоссияРио-де-Жанейро (город)Сергей ЛавровВан И (политик)Си ЦзиньпинБольшая двадцаткаБРИКСШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала