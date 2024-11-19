Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития отношений России и Китая
Лавров: отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне развития
Сергей Лавров. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Стратегические отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентном уровне развития, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях саммита "Группы двадцати" (G20) в Рио-де-Жанейро.
"Мы действительно находимся на беспрецедентном этапе развития наших стратегических отношений всеобъемлющего партнерства, и это подтверждают регулярные контакты президента (России Владимира) Путина и председателя (КНР) Си Цзиньпина. После встречи в Казани они уточнили задачи, которые стоят перед нашими министерствами, ведомствами, организациями, и все это, безусловно, отвечает интересам наших стран, способствует росту национальных экономик, благосостояния граждан", — сказал Лавров.
По словам министра, модель равноправного, взаимовыгодного сотрудничества двух великих держав является привлекательной для других государств-единомышленников.
"Это проявляется в деятельности БРИКС. Хотел бы еще раз выразить признательность китайским друзьям за то содействие, которое вы оказали российскому председательству в объединении. У нас нет сомнений, мы продолжим столь же успешно действовать в унисоне на всех других площадках, включая ШОС, где Китай выполняет функции председателя, а также в "двадцатке", АТЭС и, конечно же, в ООН и ее Совете Безопасности", — подчеркнул он.
Как отметил Лавров, в контексте возникновения в Европе неонацистских очагов, особое значение Россия придает предстоящему празднованию 80-й годовщины Победы на ее западном и восточном фронтах.
"Это событие, конечно же, выходит далеко за рамки военно-мемориальных мероприятий", — добавил Лавров.