https://ria.ru/20241119/kuzbass-1984505800.html
В Кузбассе сотрудница магазина избила пожилую женщину
В Кузбассе сотрудница магазина избила пожилую женщину - РИА Новости, 19.11.2024
В Кузбассе сотрудница магазина избила пожилую женщину
Пожилая женщина подверглась избиению сотрудницей сетевого магазина в торговом зале, СУСК региона проводят проверку, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T05:47
2024-11-19T05:47
2024-11-19T05:47
происшествия
кемерово
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961800013_0:319:3071:2047_1920x0_80_0_0_e5777b729a01507a809d0a8ed74f4a19.jpg
КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Пожилая женщина подверглась избиению сотрудницей сетевого магазина в торговом зале, СУСК региона проводят проверку, сообщила пресс-служба ведомства. Видео о том, как молодая женщина в форме сотрудника магазина силой бросает пожилую на пол, затем пинает ее и принимает в отношении человека удушающий прием появилось соцсетях. На нем так же запечатлено, как сотрудница магазина просматривает камеры наблюдения и хохочет над содеянным. Как сообщили очевидцы, пожилую женщину избила директор магазина. "В ходе мониторинга средств массовой информации и соцмедиа выявлено сообщение и видеозапись о том, что в одном из магазинов в Заводском районе города Кемерово в отношении пожилой женщины совершены противоправные действия сотрудником магазина. По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", – сообщили в ведомстве. В настоящее время следователи СК проводится комплекс проверочных мероприятий для установление всех обстоятельств.
https://rsport.ria.ru/20241118/mma-1984456399.html
кемерово
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961800013_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e018c1494c54d7e0338c00a3679cf85f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Кузбассе сотрудница магазина избила пожилую женщину
В Кузбассе сотрудница магазина избила пожилую женщину, СК проводит проверку