https://ria.ru/20241119/kuzbass-1984505800.html

В Кузбассе сотрудница магазина избила пожилую женщину

В Кузбассе сотрудница магазина избила пожилую женщину - РИА Новости, 19.11.2024

В Кузбассе сотрудница магазина избила пожилую женщину

Пожилая женщина подверглась избиению сотрудницей сетевого магазина в торговом зале, СУСК региона проводят проверку, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T05:47

2024-11-19T05:47

2024-11-19T05:47

происшествия

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общество

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КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Пожилая женщина подверглась избиению сотрудницей сетевого магазина в торговом зале, СУСК региона проводят проверку, сообщила пресс-служба ведомства. Видео о том, как молодая женщина в форме сотрудника магазина силой бросает пожилую на пол, затем пинает ее и принимает в отношении человека удушающий прием появилось соцсетях. На нем так же запечатлено, как сотрудница магазина просматривает камеры наблюдения и хохочет над содеянным. Как сообщили очевидцы, пожилую женщину избила директор магазина. "В ходе мониторинга средств массовой информации и соцмедиа выявлено сообщение и видеозапись о том, что в одном из магазинов в Заводском районе города Кемерово в отношении пожилой женщины совершены противоправные действия сотрудником магазина. По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", – сообщили в ведомстве. В настоящее время следователи СК проводится комплекс проверочных мероприятий для установление всех обстоятельств.

https://rsport.ria.ru/20241118/mma-1984456399.html

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происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество