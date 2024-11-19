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Российские силы закрепились на окраине Купянска, заявил Марочко - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 19.11.2024 (обновлено: 07:09 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/kupyansk-1984510784.html
Российские силы закрепились на окраине Купянска, заявил Марочко
Российские силы закрепились на окраине Купянска, заявил Марочко - РИА Новости, 19.11.2024
Российские силы закрепились на окраине Купянска, заявил Марочко
Российские силы закрепились на окраине Купянска в Харьковской области и расширили зону контроля на данном участке, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:02
2024-11-19T07:09
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Российские силы закрепились на окраине Купянска в Харьковской области и расширили зону контроля на данном участке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Невзирая на мощные контратаки и огневые налеты украинских боевиков вооруженным формированиям Украины не удалось выбить наши подразделения, которые закрепились в Купянске. Более того, ВС РФ удалось нарастить свою ударную группировку и расширить зону контроля на севере населенного пункта", — рассказал Марочко. Он уточнил, что на данный момент в населенном пункте идут полноценные городские бои с планомерным выдавливанием украинских военнослужащих с оборонительных рубежей. "Интенсивность огня с обеих сторон очень высокая, а межпозиционное пространство на некоторых участках составляет до 10 метров", — уточнил собеседник агентства. Минобороны РФ накануне сообщило, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в ряде районов, включая Купянск Харьковской области.
https://ria.ru/20241115/kupyansk-1983960400.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российские силы закрепились на окраине Купянска, заявил Марочко

Марочко: ВС России закрепились на окраине Купянска в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Российские силы закрепились на окраине Купянска в Харьковской области и расширили зону контроля на данном участке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"Невзирая на мощные контратаки и огневые налеты украинских боевиков вооруженным формированиям Украины не удалось выбить наши подразделения, которые закрепились в Купянске. Более того, ВС РФ удалось нарастить свою ударную группировку и расширить зону контроля на севере населенного пункта", — рассказал Марочко.
Он уточнил, что на данный момент в населенном пункте идут полноценные городские бои с планомерным выдавливанием украинских военнослужащих с оборонительных рубежей.
"Интенсивность огня с обеих сторон очень высокая, а межпозиционное пространство на некоторых участках составляет до 10 метров", — уточнил собеседник агентства.
Минобороны РФ накануне сообщило, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в ряде районов, включая Купянск Харьковской области.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском
15 ноября, 14:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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