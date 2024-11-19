https://ria.ru/20241119/kupyansk-1984510784.html

Российские силы закрепились на окраине Купянска, заявил Марочко

Российские силы закрепились на окраине Купянска, заявил Марочко - РИА Новости, 19.11.2024

Российские силы закрепились на окраине Купянска, заявил Марочко

Российские силы закрепились на окраине Купянска в Харьковской области и расширили зону контроля на данном участке, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T07:02

2024-11-19T07:02

2024-11-19T07:09

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Российские силы закрепились на окраине Купянска в Харьковской области и расширили зону контроля на данном участке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Невзирая на мощные контратаки и огневые налеты украинских боевиков вооруженным формированиям Украины не удалось выбить наши подразделения, которые закрепились в Купянске. Более того, ВС РФ удалось нарастить свою ударную группировку и расширить зону контроля на севере населенного пункта", — рассказал Марочко. Он уточнил, что на данный момент в населенном пункте идут полноценные городские бои с планомерным выдавливанием украинских военнослужащих с оборонительных рубежей. "Интенсивность огня с обеих сторон очень высокая, а межпозиционное пространство на некоторых участках составляет до 10 метров", — уточнил собеседник агентства. Минобороны РФ накануне сообщило, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в ряде районов, включая Купянск Харьковской области.

https://ria.ru/20241115/kupyansk-1983960400.html

харьковская область

россия

луганская народная республика

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в мире, харьковская область, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины