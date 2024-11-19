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Власти Кубани разработали проект правил безопасности на горных курортах

Власти Кубани разработали проект правил безопасности на горных курортах - РИА Новости, 19.11.2024

Власти Кубани разработали проект правил безопасности на горных курортах

Власти Краснодарского края разработали правила пребывания на курортах горно-туристского кластера Сочи, проект направлен в министерство экономического развития... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:45

2024-11-19T21:45

2024-11-19T21:45

краснодарский край

краснодарский край

сочи

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

газпром

роза хутор

россия

общество

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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края разработали правила пребывания на курортах горно-туристского кластера Сочи, проект направлен в министерство экономического развития РФ, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Кубанский "Проект правил пребывания на курортах горно-туристского кластера в городе Сочи" направлен в министерство экономического развития России. Его апробируют на горнолыжных курортах региона. Предложения по установлению единых правил обеспечения безопасности, а также варианты установления ответственности за их несоблюдение разработаны администрацией Краснодарского края совместно с управляющими компаниями курортов "Газпром Поляна", "Красная Поляна" и "Роза Хутор", - говорится в сообщении. Уточняется, что обеспечение безопасности и защита прав туристов – полномочия федеральных органов государственной власти. Однако до сих пор правила пребывания туристов на горнолыжных комплексах на законодательном уровне не установлены. По словам вице-губернатора Александра Руппеля, на данный момент требования безопасного поведения на горнолыжных трассах и канатных дорогах устанавливают эксплуатирующие организации. При этом за их несоблюдение не предусмотрена ответственность. "Наши предложения касаются использования ски-пассов, поведения туристов на горнолыжных трассах и за их пределами. Для повышения безопасности посетителей горнолыжных курортов необходимо введение специального госрегулирования поведения катающихся и ответственности за нарушения в данной сфере. Также предлагаем создать единый реестр лиц, в отношении которых когда-либо применялись меры ответственности", – сообщил журналистам Руппель.

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краснодарский край, сочи, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), газпром, роза хутор, россия, общество