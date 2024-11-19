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Власти Кубани разработали проект правил безопасности на горных курортах
Власти Кубани разработали проект правил безопасности на горных курортах - РИА Новости, 19.11.2024
Власти Кубани разработали проект правил безопасности на горных курортах
Власти Краснодарского края разработали правила пребывания на курортах горно-туристского кластера Сочи, проект направлен в министерство экономического развития... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T21:45
2024-11-19T21:45
2024-11-19T21:45
краснодарский край
краснодарский край
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газпром
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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края разработали правила пребывания на курортах горно-туристского кластера Сочи, проект направлен в министерство экономического развития РФ, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Кубанский "Проект правил пребывания на курортах горно-туристского кластера в городе Сочи" направлен в министерство экономического развития России. Его апробируют на горнолыжных курортах региона. Предложения по установлению единых правил обеспечения безопасности, а также варианты установления ответственности за их несоблюдение разработаны администрацией Краснодарского края совместно с управляющими компаниями курортов "Газпром Поляна", "Красная Поляна" и "Роза Хутор", - говорится в сообщении. Уточняется, что обеспечение безопасности и защита прав туристов – полномочия федеральных органов государственной власти. Однако до сих пор правила пребывания туристов на горнолыжных комплексах на законодательном уровне не установлены. По словам вице-губернатора Александра Руппеля, на данный момент требования безопасного поведения на горнолыжных трассах и канатных дорогах устанавливают эксплуатирующие организации. При этом за их несоблюдение не предусмотрена ответственность. "Наши предложения касаются использования ски-пассов, поведения туристов на горнолыжных трассах и за их пределами. Для повышения безопасности посетителей горнолыжных курортов необходимо введение специального госрегулирования поведения катающихся и ответственности за нарушения в данной сфере. Также предлагаем создать единый реестр лиц, в отношении которых когда-либо применялись меры ответственности", – сообщил журналистам Руппель.
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краснодарский край, сочи, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), газпром, роза хутор, россия, общество
Краснодарский край, Краснодарский край, Сочи, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Газпром, Роза Хутор, Россия, Общество
КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края разработали правила пребывания на курортах горно-туристского кластера Сочи, проект направлен в министерство экономического развития РФ, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Кубанский "Проект правил пребывания на курортах горно-туристского кластера в городе Сочи" направлен в министерство экономического развития России. Его апробируют на горнолыжных курортах региона. Предложения по установлению единых правил обеспечения безопасности, а также варианты установления ответственности за их несоблюдение разработаны администрацией Краснодарского края совместно с управляющими компаниями курортов "Газпром Поляна", "Красная Поляна" и "Роза Хутор", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обеспечение безопасности и защита прав туристов – полномочия федеральных органов государственной власти. Однако до сих пор правила пребывания туристов на горнолыжных комплексах на законодательном уровне не установлены.
По словам вице-губернатора Александра Руппеля, на данный момент требования безопасного поведения на горнолыжных трассах и канатных дорогах устанавливают эксплуатирующие организации. При этом за их несоблюдение не предусмотрена ответственность.
"Наши предложения касаются использования ски-пассов, поведения туристов на горнолыжных трассах и за их пределами. Для повышения безопасности посетителей горнолыжных курортов необходимо введение специального госрегулирования поведения катающихся и ответственности за нарушения в данной сфере. Также предлагаем создать единый реестр лиц, в отношении которых когда-либо применялись меры ответственности", – сообщил журналистам Руппель.