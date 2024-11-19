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В поселке на Кубани, где нашли бомбу времен ВОВ, ввели режим ЧС - РИА Новости, 19.11.2024
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12:23 19.11.2024 (обновлено: 12:58 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/kuban-1984570799.html
В поселке на Кубани, где нашли бомбу времен ВОВ, ввели режим ЧС
В поселке на Кубани, где нашли бомбу времен ВОВ, ввели режим ЧС - РИА Новости, 19.11.2024
В поселке на Кубани, где нашли бомбу времен ВОВ, ввели режим ЧС
Режим ЧС введен на территории поселка Ильич в Темрюкском районе Кубани, где ранее нашли бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил глава района Фёдор... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:23
2024-11-19T12:58
происшествия
темрюкский район
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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. Режим ЧС введен на территории поселка Ильич в Темрюкском районе Кубани, где ранее нашли бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил глава района Фёдор Бабенков в Telegram-канале. Во вторник в оперативном штабе региона. Информировали, что 1,8 тысячи жителей Темрюкского района эвакуируют после нахождения бомбы времён Великой Отечественной войны. Спецслужбы приступят к работам по обезвреживанию и ликвидации взрывоопасного предмета. Всего под эвакуацию попадает 1800 жителей, занятия в садиках и школах поселка отменили. "В ходе совещания приняты следующие решения: ввести режим ЧС на территории поселка Ильич Запорожского сельского поселения. Организовать подворовой обход жителей с целью информирования о необходимости эвакуации. Организовать оцепление территории поселка. Организовать дежурство бригад скорой помощи и пожарной службы", - написал Бабенков. Он добавил, что все необходимые силы и средства переведены в режим повышенной готовности. Власти также рекомендуют жителям накрыть окна с внутренней стороны покрывалами либо заклеить скотчем в целях пресечения возможного разлëта осколков оконного стекла.
https://ria.ru/20241111/vov-1983196265.html
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происшествия, темрюкский район
Происшествия, Темрюкский район
В поселке на Кубани, где нашли бомбу времен ВОВ, ввели режим ЧС

В поселке Ильич на Кубани, где нашли бомбу времен ВОВ, ввели режим ЧС

© Фото : Фёдор Бабенков/TelegramФедор Бабенков проводит совещание при участии руководителей специальных служб района по вопросу эвакуации жителей поселка Ильич в Темрюкском районе Кубани, где ранее нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. 19 ноября 2024
Федор Бабенков проводит совещание при участии руководителей специальных служб района по вопросу эвакуации жителей поселка Ильич в Темрюкском районе Кубани, где ранее нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Фёдор Бабенков/Telegram
Федор Бабенков проводит совещание при участии руководителей специальных служб района по вопросу эвакуации жителей поселка Ильич в Темрюкском районе Кубани, где ранее нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. 19 ноября 2024
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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. Режим ЧС введен на территории поселка Ильич в Темрюкском районе Кубани, где ранее нашли бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил глава района Фёдор Бабенков в Telegram-канале.
Во вторник в оперативном штабе региона. Информировали, что 1,8 тысячи жителей Темрюкского района эвакуируют после нахождения бомбы времён Великой Отечественной войны. Спецслужбы приступят к работам по обезвреживанию и ликвидации взрывоопасного предмета. Всего под эвакуацию попадает 1800 жителей, занятия в садиках и школах поселка отменили.
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"В ходе совещания приняты следующие решения: ввести режим ЧС на территории поселка Ильич Запорожского сельского поселения. Организовать подворовой обход жителей с целью информирования о необходимости эвакуации. Организовать оцепление территории поселка. Организовать дежурство бригад скорой помощи и пожарной службы", - написал Бабенков.
Он добавил, что все необходимые силы и средства переведены в режим повышенной готовности.
Власти также рекомендуют жителям накрыть окна с внутренней стороны покрывалами либо заклеить скотчем в целях пресечения возможного разлëта осколков оконного стекла.
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