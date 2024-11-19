https://ria.ru/20241119/kuban-1984570799.html

В поселке на Кубани, где нашли бомбу времен ВОВ, ввели режим ЧС

В поселке на Кубани, где нашли бомбу времен ВОВ, ввели режим ЧС - РИА Новости, 19.11.2024

В поселке на Кубани, где нашли бомбу времен ВОВ, ввели режим ЧС

Режим ЧС введен на территории поселка Ильич в Темрюкском районе Кубани, где ранее нашли бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил глава района Фёдор... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:23

2024-11-19T12:23

2024-11-19T12:58

происшествия

темрюкский район

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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. Режим ЧС введен на территории поселка Ильич в Темрюкском районе Кубани, где ранее нашли бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил глава района Фёдор Бабенков в Telegram-канале. Во вторник в оперативном штабе региона. Информировали, что 1,8 тысячи жителей Темрюкского района эвакуируют после нахождения бомбы времён Великой Отечественной войны. Спецслужбы приступят к работам по обезвреживанию и ликвидации взрывоопасного предмета. Всего под эвакуацию попадает 1800 жителей, занятия в садиках и школах поселка отменили. "В ходе совещания приняты следующие решения: ввести режим ЧС на территории поселка Ильич Запорожского сельского поселения. Организовать подворовой обход жителей с целью информирования о необходимости эвакуации. Организовать оцепление территории поселка. Организовать дежурство бригад скорой помощи и пожарной службы", - написал Бабенков. Он добавил, что все необходимые силы и средства переведены в режим повышенной готовности. Власти также рекомендуют жителям накрыть окна с внутренней стороны покрывалами либо заклеить скотчем в целях пресечения возможного разлëта осколков оконного стекла.

https://ria.ru/20241111/vov-1983196265.html

https://ria.ru/20240311/kuban-1932272515.html

темрюкский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, темрюкский район