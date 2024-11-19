https://ria.ru/20241119/krym-1984536467.html

Задержанный в Крыму признался, что его завербовала СБУ в 2023 году

Задержанный в Крыму признался, что его завербовала СБУ в 2023 году - РИА Новости, 19.11.2024

Задержанный в Крыму признался, что его завербовала СБУ в 2023 году

Задержанный в Крыму украинский агент признался, что Служба безопасности Украины завербовала его летом 2023 года с целью убийства высокопоставленного российского РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:32

2024-11-19T10:32

2024-11-19T10:33

специальная военная операция на украине

украина

служба безопасности украины

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в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Задержанный в Крыму украинский агент признался, что Служба безопасности Украины завербовала его летом 2023 года с целью убийства высокопоставленного российского военного. "В 2023 году, летом, я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей была ликвидация высокопоставленного военнослужащего в городе Севастополь", - сказал задержанный. Видео с его признанием обнародовала ФСБ.

https://ria.ru/20241118/terakty-1984383976.html

украина

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире