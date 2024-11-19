https://ria.ru/20241119/krym-1984536467.html
Задержанный в Крыму признался, что его завербовала СБУ в 2023 году
Задержанный в Крыму признался, что его завербовала СБУ в 2023 году - РИА Новости, 19.11.2024
Задержанный в Крыму признался, что его завербовала СБУ в 2023 году
Задержанный в Крыму украинский агент признался, что Служба безопасности Украины завербовала его летом 2023 года с целью убийства высокопоставленного российского РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:32
2024-11-19T10:32
2024-11-19T10:33
специальная военная операция на украине
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Задержанный в Крыму украинский агент признался, что Служба безопасности Украины завербовала его летом 2023 года с целью убийства высокопоставленного российского военного. "В 2023 году, летом, я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей была ликвидация высокопоставленного военнослужащего в городе Севастополь", - сказал задержанный. Видео с его признанием обнародовала ФСБ.
https://ria.ru/20241118/terakty-1984383976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Задержанный в Крыму признался, что его завербовала СБУ в 2023 году
Задержанный в Крыму признался, что был завербован СБУ с целью убийства военного