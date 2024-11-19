Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Крыму признался, что его завербовала СБУ в 2023 году - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 19.11.2024 (обновлено: 10:33 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/krym-1984536467.html
Задержанный в Крыму признался, что его завербовала СБУ в 2023 году
Задержанный в Крыму признался, что его завербовала СБУ в 2023 году - РИА Новости, 19.11.2024
Задержанный в Крыму признался, что его завербовала СБУ в 2023 году
Задержанный в Крыму украинский агент признался, что Служба безопасности Украины завербовала его летом 2023 года с целью убийства высокопоставленного российского РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:32
2024-11-19T10:33
специальная военная операция на украине
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984533173_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_896e7a5575ee97a85fb726d547c49edb.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Задержанный в Крыму украинский агент признался, что Служба безопасности Украины завербовала его летом 2023 года с целью убийства высокопоставленного российского военного. "В 2023 году, летом, я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей была ликвидация высокопоставленного военнослужащего в городе Севастополь", - сказал задержанный. Видео с его признанием обнародовала ФСБ.
https://ria.ru/20241118/terakty-1984383976.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984533173_24:0:1075:788_1920x0_80_0_0_a7f54b835f184f423c48dac5adc73369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Задержанный в Крыму признался, что его завербовала СБУ в 2023 году

Задержанный в Крыму признался, что был завербован СБУ с целью убийства военного

© ФСБ РоссииУкраинский агент, задержанный за убийство офицера Черноморского флота в Севастополе
Украинский агент, задержанный за убийство офицера Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© ФСБ России
Украинский агент, задержанный за убийство офицера Черноморского флота в Севастополе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Задержанный в Крыму украинский агент признался, что Служба безопасности Украины завербовала его летом 2023 года с целью убийства высокопоставленного российского военного.
"В 2023 году, летом, я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей была ликвидация высокопоставленного военнослужащего в городе Севастополь", - сказал задержанный. Видео с его признанием обнародовала ФСБ.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Командира бригады ВСУ заочно обвинили в организации терактов в Крыму
18 ноября, 13:43
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала