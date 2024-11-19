https://ria.ru/20241119/kreml-1984613481.html

В Кремле прокомментировали указ Путина о ядерном сдерживании

В Кремле прокомментировали указ Путина о ядерном сдерживании - РИА Новости, 19.11.2024

В Кремле прокомментировали указ Путина о ядерном сдерживании

Подписанный во вторник указ об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания приводит положения в соответствие с нынешней обстановкой, заявил... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:41

2024-11-19T14:41

2024-11-19T14:41

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подписанный во вторник указ об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания приводит положения в соответствие с нынешней обстановкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. "Нужно было привести в соответствие наши основы (госполитики РФ в области ядерного сдерживания - ред.) с нынешней обстановкой", - заявил Песков, говоря о причинах подписания документа.

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин