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В Кремле прокомментировали указ Путина о ядерном сдерживании
В Кремле прокомментировали указ Путина о ядерном сдерживании - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле прокомментировали указ Путина о ядерном сдерживании
Подписанный во вторник указ об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания приводит положения в соответствие с нынешней обстановкой, заявил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:41
2024-11-19T14:41
2024-11-19T14:41
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подписанный во вторник указ об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания приводит положения в соответствие с нынешней обстановкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. "Нужно было привести в соответствие наши основы (госполитики РФ в области ядерного сдерживания - ред.) с нынешней обстановкой", - заявил Песков, говоря о причинах подписания документа.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали указ Путина о ядерном сдерживании
Песков прокомментировал указ Путина о ядерном сдерживании