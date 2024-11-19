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В Кремле прокомментировали пункт о взаимной военной помощи с КНДР - РИА Новости, 19.11.2024
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13:28 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/kreml-1984589661.html
В Кремле прокомментировали пункт о взаимной военной помощи с КНДР
В Кремле прокомментировали пункт о взаимной военной помощи с КНДР - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле прокомментировали пункт о взаимной военной помощи с КНДР
Пункт о взаимной военной помощи в договоре между РФ и КНДР является нормальной международной практикой для стран, которые имеют протяженную общую границу,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:28
2024-11-19T13:28
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Пункт о взаимной военной помощи в договоре между РФ и КНДР является нормальной международной практикой для стран, которые имеют протяженную общую границу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, четвертая статья которого предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. "Мы будем готовы помочь нашим корейским друзьям в защите их интересов, если они станут объектом агрессии. И они готовы сделать то же самое. Так что это взаимопомощь, взаимная выгода во имя народов двух стран. В международных отношениях вполне нормальная практика - заключать подобные соглашения между странами, имеющими довольно протяженную общую границу", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241118/kndr-1984316135.html
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россия, пхеньян, индия, дмитрий песков, владимир путин, оон, в мире
Россия, Пхеньян, Индия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ООН, В мире
В Кремле прокомментировали пункт о взаимной военной помощи с КНДР

Песков назвал пункт о взаимной военной помощи РФ и КНДР нормальной практикой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Пункт о взаимной военной помощи в договоре между РФ и КНДР является нормальной международной практикой для стран, которые имеют протяженную общую границу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, четвертая статья которого предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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"Мы будем готовы помочь нашим корейским друзьям в защите их интересов, если они станут объектом агрессии. И они готовы сделать то же самое. Так что это взаимопомощь, взаимная выгода во имя народов двух стран. В международных отношениях вполне нормальная практика - заключать подобные соглашения между странами, имеющими довольно протяженную общую границу", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
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