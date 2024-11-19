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В Кремле рассказали о сложностях в отношениях России и Индии - РИА Новости, 19.11.2024
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13:25 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/kreml-1984588959.html
В Кремле рассказали о сложностях в отношениях России и Индии
В Кремле рассказали о сложностях в отношениях России и Индии - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле рассказали о сложностях в отношениях России и Индии
Сложности в отношениях России и Индии связаны с давлением США, но страны готовы вместе искать пути преодоления нелегитимных ограничений, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:25
2024-11-19T13:25
россия
индия
сша
дмитрий песков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Сложности в отношениях России и Индии связаны с давлением США, но страны готовы вместе искать пути преодоления нелегитимных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" Песков отметил, что на повестке для у РФ и Индии остаются некоторые вопросы в сфере экономического сотрудничества. "Во многом здесь есть трудности. Эти проблемы связаны с давлением со стороны США, давлением на власти Индии", - сказал пресс-секретарь президента РФ. По его словам, выдержать такое давление в нынешней мировой экономической системе очень сложно. "Мы готовы вместе с нашими индийскими друзьями искать пути преодоления этого нелегитимного давления в интересах наших компаний, индийских компаний и российских компаний. Мы не сомневаемся, что вместе мы сможем найти решение", - заявил Песков.
https://ria.ru/20241116/ukraina-1984141064.html
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россия, индия, сша, дмитрий песков
Россия, Индия, США, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о сложностях в отношениях России и Индии

Песков: трудности в отношениях России и Индии связаны с давлением США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Сложности в отношениях России и Индии связаны с давлением США, но страны готовы вместе искать пути преодоления нелегитимных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" Песков отметил, что на повестке для у РФ и Индии остаются некоторые вопросы в сфере экономического сотрудничества.
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"Во многом здесь есть трудности. Эти проблемы связаны с давлением со стороны США, давлением на власти Индии", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, выдержать такое давление в нынешней мировой экономической системе очень сложно.
"Мы готовы вместе с нашими индийскими друзьями искать пути преодоления этого нелегитимного давления в интересах наших компаний, индийских компаний и российских компаний. Мы не сомневаемся, что вместе мы сможем найти решение", - заявил Песков.
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