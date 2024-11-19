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Песков: Россия готова вносить вклад в нормализацию отношений Индии и Китая

Песков: Россия готова вносить вклад в нормализацию отношений Индии и Китая - РИА Новости, 19.11.2024

Песков: Россия готова вносить вклад в нормализацию отношений Индии и Китая

Россия готова вносить вклад в нормализацию отношений Индии и Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:55

2024-11-19T12:55

2024-11-19T12:55

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия готова вносить вклад в нормализацию отношений Индии и Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik. "Мы друзья и с Нью-Дели, и с Пекином. Мы готовы согласиться на возможные и все необходимые пути нормализации отношений между нашими друзьями", - сказал Песков. Он также отметил, что Россия рада тому, что лидеры двух государств Нарендра Моди и Си Цзиньпин смогли воспользоваться саммитом БРИКС для проведения двусторонней встречи.

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россия, индия, китай, дмитрий песков, нарендра моди, си цзиньпин, брикс, в мире