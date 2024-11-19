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Песков: Россия готова вносить вклад в нормализацию отношений Индии и Китая - РИА Новости, 19.11.2024
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12:55 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/kreml-1984581656.html
Песков: Россия готова вносить вклад в нормализацию отношений Индии и Китая
Песков: Россия готова вносить вклад в нормализацию отношений Индии и Китая - РИА Новости, 19.11.2024
Песков: Россия готова вносить вклад в нормализацию отношений Индии и Китая
Россия готова вносить вклад в нормализацию отношений Индии и Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:55
2024-11-19T12:55
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китай
дмитрий песков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия готова вносить вклад в нормализацию отношений Индии и Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik. "Мы друзья и с Нью-Дели, и с Пекином. Мы готовы согласиться на возможные и все необходимые пути нормализации отношений между нашими друзьями", - сказал Песков. Он также отметил, что Россия рада тому, что лидеры двух государств Нарендра Моди и Си Цзиньпин смогли воспользоваться саммитом БРИКС для проведения двусторонней встречи.
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россия, индия, китай, дмитрий песков, нарендра моди, си цзиньпин, брикс, в мире
Россия, Индия, Китай, Дмитрий Песков, Нарендра Моди, Си Цзиньпин, БРИКС, В мире
Песков: Россия готова вносить вклад в нормализацию отношений Индии и Китая

Песков: РФ готова принять необходимые шаги по нормализации отношений Индии и КНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия готова вносить вклад в нормализацию отношений Индии и Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
"Мы друзья и с Нью-Дели, и с Пекином. Мы готовы согласиться на возможные и все необходимые пути нормализации отношений между нашими друзьями", - сказал Песков.
Он также отметил, что Россия рада тому, что лидеры двух государств Нарендра Моди и Си Цзиньпин смогли воспользоваться саммитом БРИКС для проведения двусторонней встречи.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Песков: Путин благодарен Моди за усилия по решению украинского конфликта
Вчера, 12:51
 
РоссияИндияКитайДмитрий ПесковНарендра МодиСи ЦзиньпинБРИКСВ мире
 
 
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