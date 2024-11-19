https://ria.ru/20241119/kreml-1984566380.html
В Кремле назвали важным параграф ядерной доктрины об агрессии против России
В Кремле назвали важным параграф ядерной доктрины об агрессии против России - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле назвали важным параграф ядерной доктрины об агрессии против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным параграф об агрессии против РФ со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:06
2024-11-19T12:06
2024-11-19T12:14
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным параграф об агрессии против РФ со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства. Ранее во вторник на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". "Агрессия против Российской Федерации со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение. Это тоже очень важный параграф ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия рассматривать использование американских ракет в неядерном исполнении украинскими вооруженными силами вглубь своей территории, как элемент нападения неядерного государства с поддержкой ядерного государства, в контексте подписанной президентом РФ Владимиром Путиным ядерной доктрины.
https://ria.ru/20241119/putin-1984553173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
В Кремле назвали важным параграф ядерной доктрины об агрессии против России
Песков назвал важным пункт ядерной доктрины об атаке со стороны неядерных стран
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным параграф об агрессии против РФ со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства.
Ранее во вторник на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента России Владимира Путина
"Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".
"Агрессия против Российской Федерации со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение. Это тоже очень важный параграф ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия рассматривать использование американских ракет в неядерном исполнении украинскими вооруженными силами вглубь своей территории, как элемент нападения неядерного государства с поддержкой ядерного государства, в контексте подписанной президентом РФ Владимиром Путиным ядерной доктрины.