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В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания - РИА Новости, 19.11.2024
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11:52 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/kreml-1984561277.html
В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания
В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания
Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против РФ, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:52
2024-11-19T11:52
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников", - сказал Песков журналистам. Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
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безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания

Песков: ядерное сдерживание направлено на понимание противником возмездия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Вчера, 11:13
 
БезопасностьРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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