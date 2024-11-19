https://ria.ru/20241119/kreml-1984561277.html
В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания
В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания
Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против РФ, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:52
2024-11-19T11:52
2024-11-19T11:52
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников", - сказал Песков журналистам. Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html
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безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания
Песков: ядерное сдерживание направлено на понимание противником возмездия