https://ria.ru/20241119/kreml-1984555843.html
Участие Запада не повлияет на исход СВО, заявили в Кремле
Участие Запада не повлияет на исход СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.11.2024
Участие Запада не повлияет на исход СВО, заявили в Кремле
Участие Запада в конфликте на Украине не может повлиять на исход специальной военной операции, она будет продолжена и завершена, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:41
2024-11-19T11:41
2024-11-19T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Участие Запада в конфликте на Украине не может повлиять на исход специальной военной операции, она будет продолжена и завершена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция против киевского режима, который постепенно превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране, и сейчас она продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны. Это, вместе с тем, обстоятельство никоим образом не может повлиять на исход нашей специальной военной операции. Она продолжается и будет завершена", - сказал Песков журналистам.
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Участие Запада не повлияет на исход СВО, заявили в Кремле
Песков: участие Запада в конфликте на Украине не повлияет на исход спецоперации