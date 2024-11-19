https://ria.ru/20241119/kreml-1984555843.html

Участие Запада не повлияет на исход СВО, заявили в Кремле

Участие Запада не повлияет на исход СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.11.2024

Участие Запада не повлияет на исход СВО, заявили в Кремле

Участие Запада в конфликте на Украине не может повлиять на исход специальной военной операции, она будет продолжена и завершена, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:41

2024-11-19T11:41

2024-11-19T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Участие Запада в конфликте на Украине не может повлиять на исход специальной военной операции, она будет продолжена и завершена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция против киевского режима, который постепенно превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране, и сейчас она продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны. Это, вместе с тем, обстоятельство никоим образом не может повлиять на исход нашей специальной военной операции. Она продолжается и будет завершена", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241119/rossija-1984555698.html

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в мире, украина, россия, дмитрий песков