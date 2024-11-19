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Участие Запада не повлияет на исход СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 19.11.2024 (обновлено: 12:00 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/kreml-1984555843.html
Участие Запада не повлияет на исход СВО, заявили в Кремле
Участие Запада не повлияет на исход СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.11.2024
Участие Запада не повлияет на исход СВО, заявили в Кремле
Участие Запада в конфликте на Украине не может повлиять на исход специальной военной операции, она будет продолжена и завершена, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:41
2024-11-19T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Участие Запада в конфликте на Украине не может повлиять на исход специальной военной операции, она будет продолжена и завершена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция против киевского режима, который постепенно превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране, и сейчас она продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны. Это, вместе с тем, обстоятельство никоим образом не может повлиять на исход нашей специальной военной операции. Она продолжается и будет завершена", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241119/rossija-1984555698.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Участие Запада не повлияет на исход СВО, заявили в Кремле

Песков: участие Запада в конфликте на Украине не повлияет на исход спецоперации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Участие Запада в конфликте на Украине не может повлиять на исход специальной военной операции, она будет продолжена и завершена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция против киевского режима, который постепенно превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране, и сейчас она продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны. Это, вместе с тем, обстоятельство никоим образом не может повлиять на исход нашей специальной военной операции. Она продолжается и будет завершена", - сказал Песков журналистам.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
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