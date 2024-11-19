https://ria.ru/20241119/krasnoyarsk-1984551819.html
Бизнес Красноярска представит свои идеи на мероприятии городского форума
Бизнес Красноярска представит свои идеи на мероприятии городского форума - РИА Новости, 19.11.2024
Бизнес Красноярска представит свои идеи на мероприятии городского форума
Предприниматели и чиновники в рамках работы завершающего районного этапа XX Красноярского городского форума нетворкинг "Успешные кейсы сотрудничества бизнеса,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:28
2024-11-19T11:28
2024-11-19T11:28
экономика
красноярск
сибирский федеральный университет
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КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Предприниматели и чиновники в рамках работы завершающего районного этапа XX Красноярского городского форума нетворкинг "Успешные кейсы сотрудничества бизнеса, общественности и органов власти" разработают новые этапы совместной работы на 2025 год, сообщает пресс-служба мэрии. Финальное событие районного этапа XX Красноярского городского форума проходит во вторник в Красноярске. На встречу приглашены представители малого и среднего бизнеса, общественных организаций и объединений, администраций районов. "В рамках мероприятия состоится презентация успешных практик сотрудничества органов власти и бизнеса при реализации проектов по технологии соучаствующего проектирования на примере городских и районных мероприятий. Кроме того, участники спроектируют новые форматы взаимодействия на 2025 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что завершающее мероприятие является третьим в районном этапе форума. Уже состоялись два формата. В начале ноября встретились представители управляющих компаний, участники "Фабрики народных инициатив" и представители администрации районов, чтобы настроить проектное сотрудничество при организации мероприятий во дворах. Недавно молодёжь представила своё видение развития Красноярска в рамках стратегической сессии "Городской маркетинг". Участники этой площадки встретились с экспертами в различных сферах, которые благодаря своему делу развивают Красноярск и повышают его узнаваемость по всей стране и за её пределами. "В этом году в рамках форума мы проводим большие сессии, которые объединяют людей для обсуждения глобальных тем. На прошедшей стратегической сессии студенты, молодёжь, представители туристических агентств, театров – те люди, которые создают бренд города в культуре, спорте, молодёжной политике и других социальных направлениях, представили своё видение городского маркетинга", - рассказала заместитель руководителя департамента главы города Жанна Ходос-Шикилева. По ее словам, продолжение этой работы состоится на второй части стратегической сессии 5 декабря в рамках основной площадки Красноярского городского форума, где будут присутствовать федеральные эксперты, представители городов России. "Вместе мы сформируем картину бренда города", - отметила Ходос-Шикилева. Благодаря работе в мини-группах участникам удалось взглянуть на город с разных ролевых моделей: как местным жителям, как гостям города, представителям бизнеса и иностранным туристам. У всех получилось разное видение и представление о городе. Вместе с участниками на площадке работали эксперты в различных областях, которые уже сейчас развивают город и реализовывают масштабные проекты. Идеи, высказанные участниками встречи, обработают специалисты Сибирского коуч-центра и представят на второй сессии XX Красноярского городского форума "Форум городских сообществ. Муниципальный диалог", который пройдёт в канун 90-летия Красноярского края 5 декабря в конгресс-холле СФУ.
https://ria.ru/20241118/krasnoyarsk-1984318159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, красноярск, сибирский федеральный университет, россия, красноярский край
Экономика, Красноярск, Сибирский федеральный университет, Россия, Красноярский край
Бизнес Красноярска представит свои идеи на мероприятии городского форума
Красноярские предприниматели представят идеи на мероприятии городского форума
КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Предприниматели и чиновники в рамках работы завершающего районного этапа XX Красноярского городского форума нетворкинг "Успешные кейсы сотрудничества бизнеса, общественности и органов власти" разработают новые этапы совместной работы на 2025 год, сообщает пресс-служба мэрии.
Финальное событие районного этапа XX Красноярского городского форума проходит во вторник в Красноярске. На встречу приглашены представители малого и среднего бизнеса, общественных организаций и объединений, администраций районов.
"В рамках мероприятия состоится презентация успешных практик сотрудничества органов власти и бизнеса при реализации проектов по технологии соучаствующего проектирования на примере городских и районных мероприятий. Кроме того, участники спроектируют новые форматы взаимодействия на 2025 год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что завершающее мероприятие является третьим в районном этапе форума. Уже состоялись два формата. В начале ноября встретились представители управляющих компаний, участники "Фабрики народных инициатив" и представители администрации районов, чтобы настроить проектное сотрудничество при организации мероприятий во дворах. Недавно молодёжь представила своё видение развития Красноярска в рамках стратегической сессии "Городской маркетинг". Участники этой площадки встретились с экспертами в различных сферах, которые благодаря своему делу развивают Красноярск и повышают его узнаваемость по всей стране и за её пределами.
"В этом году в рамках форума мы проводим большие сессии, которые объединяют людей для обсуждения глобальных тем. На прошедшей стратегической сессии студенты, молодёжь, представители туристических агентств, театров – те люди, которые создают бренд города в культуре, спорте, молодёжной политике и других социальных направлениях, представили своё видение городского маркетинга", - рассказала заместитель руководителя департамента главы города Жанна Ходос-Шикилева.
По ее словам, продолжение этой работы состоится на второй части стратегической сессии 5 декабря в рамках основной площадки Красноярского городского форума, где будут присутствовать федеральные эксперты, представители городов России
.
"Вместе мы сформируем картину бренда города", - отметила Ходос-Шикилева.
Благодаря работе в мини-группах участникам удалось взглянуть на город с разных ролевых моделей: как местным жителям, как гостям города, представителям бизнеса и иностранным туристам. У всех получилось разное видение и представление о городе.
Вместе с участниками на площадке работали эксперты в различных областях, которые уже сейчас развивают город и реализовывают масштабные проекты. Идеи, высказанные участниками встречи, обработают специалисты Сибирского коуч-центра и представят на второй сессии XX Красноярского городского форума "Форум городских сообществ. Муниципальный диалог", который пройдёт в канун 90-летия Красноярского края
5 декабря в конгресс-холле СФУ
.