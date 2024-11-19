https://ria.ru/20241119/krasnoyarsk-1984551819.html

Бизнес Красноярска представит свои идеи на мероприятии городского форума

Бизнес Красноярска представит свои идеи на мероприятии городского форума - РИА Новости, 19.11.2024

Бизнес Красноярска представит свои идеи на мероприятии городского форума

Предприниматели и чиновники в рамках работы завершающего районного этапа XX Красноярского городского форума нетворкинг "Успешные кейсы сотрудничества бизнеса,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:28

2024-11-19T11:28

2024-11-19T11:28

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КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Предприниматели и чиновники в рамках работы завершающего районного этапа XX Красноярского городского форума нетворкинг "Успешные кейсы сотрудничества бизнеса, общественности и органов власти" разработают новые этапы совместной работы на 2025 год, сообщает пресс-служба мэрии. Финальное событие районного этапа XX Красноярского городского форума проходит во вторник в Красноярске. На встречу приглашены представители малого и среднего бизнеса, общественных организаций и объединений, администраций районов. "В рамках мероприятия состоится презентация успешных практик сотрудничества органов власти и бизнеса при реализации проектов по технологии соучаствующего проектирования на примере городских и районных мероприятий. Кроме того, участники спроектируют новые форматы взаимодействия на 2025 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что завершающее мероприятие является третьим в районном этапе форума. Уже состоялись два формата. В начале ноября встретились представители управляющих компаний, участники "Фабрики народных инициатив" и представители администрации районов, чтобы настроить проектное сотрудничество при организации мероприятий во дворах. Недавно молодёжь представила своё видение развития Красноярска в рамках стратегической сессии "Городской маркетинг". Участники этой площадки встретились с экспертами в различных сферах, которые благодаря своему делу развивают Красноярск и повышают его узнаваемость по всей стране и за её пределами. "В этом году в рамках форума мы проводим большие сессии, которые объединяют людей для обсуждения глобальных тем. На прошедшей стратегической сессии студенты, молодёжь, представители туристических агентств, театров – те люди, которые создают бренд города в культуре, спорте, молодёжной политике и других социальных направлениях, представили своё видение городского маркетинга", - рассказала заместитель руководителя департамента главы города Жанна Ходос-Шикилева. По ее словам, продолжение этой работы состоится на второй части стратегической сессии 5 декабря в рамках основной площадки Красноярского городского форума, где будут присутствовать федеральные эксперты, представители городов России. "Вместе мы сформируем картину бренда города", - отметила Ходос-Шикилева. Благодаря работе в мини-группах участникам удалось взглянуть на город с разных ролевых моделей: как местным жителям, как гостям города, представителям бизнеса и иностранным туристам. У всех получилось разное видение и представление о городе. Вместе с участниками на площадке работали эксперты в различных областях, которые уже сейчас развивают город и реализовывают масштабные проекты. Идеи, высказанные участниками встречи, обработают специалисты Сибирского коуч-центра и представят на второй сессии XX Красноярского городского форума "Форум городских сообществ. Муниципальный диалог", который пройдёт в канун 90-летия Красноярского края 5 декабря в конгресс-холле СФУ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, красноярск, сибирский федеральный университет, россия, красноярский край