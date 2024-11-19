https://ria.ru/20241119/koreya-1984502477.html

Ким Чен Ын заявил о необходимости дальнейшего сотрудничества с Россией

Ким Чен Ын заявил о необходимости дальнейшего сотрудничества с Россией - РИА Новости, 19.11.2024

Ким Чен Ын заявил о необходимости дальнейшего сотрудничества с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости всесторонне продвигать торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество с РФ, назвал отношения двух стран... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T04:47

2024-11-19T04:47

2024-11-19T04:48

россия

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ким чен ын

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СЕУЛ, 19 ноя – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости всесторонне продвигать торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество с РФ, назвал отношения двух стран более тесными и углубленными, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын провел в понедельник встречу с председателем российской стороны Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между правительствами России и КНДР, министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Делегация РФ прибыла в Пхеньян для участия в 11-м заседании межправкомиссии РФ и КНДР 17 ноября. Ким Чен Ын отметил, что после заключения нового договора между КНДР и Россией двусторонняя солидарность и сотрудничество в различных областях стали более "тесными, расширенными и углубленными". "Он подчеркнул необходимость дальнейшего всестороннего продвижения межправительственного торгово-экономического и научно-технического обмена и сотрудничества, чтобы способствовать взаимному процветанию и развитию двух стран, в соответствии с новым стратегическим уровнем, на который вышли дружественные отношения между КНДР и Россией", - пишет ЦТАК. Сообщается, что беседа проходила в "теплой и близкой" обстановке, наполненной дружескими чувствами и "искренней атмосферой между товарищами". Предыдущее, десятое заседание МПК состоялось в ноябре прошлого года в Пхеньяне. Обсуждалось сотрудничество в сферах сельского хозяйства, защиты окружающей среды, транспорта, образования, спорта, культуры и науки. А в текущем году страны подписали межправсоглашение о строительстве моста через реку Туманную.

https://ria.ru/20241118/ssha-1984461464.html

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россия, пхеньян, ким чен ын, александр козлов (глава минприроды), в мире