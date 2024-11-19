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Саратовские власти выплатят мобилизованным по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2024
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15:45 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/kontrakt-1984637661.html
Саратовские власти выплатят мобилизованным по 500 тысяч рублей
Саратовские власти выплатят мобилизованным по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2024
Саратовские власти выплатят мобилизованным по 500 тысяч рублей
Власти Саратовской области выплатят единовременную выплату 500 тысяч рублей мобилизованным, заключившим с 1 августа по 6 октября контракт о прохождении службы в РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:45
2024-11-19T15:45
россия
саратовская область
роман бусаргин
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Власти Саратовской области выплатят единовременную выплату 500 тысяч рублей мобилизованным, заключившим с 1 августа по 6 октября контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в министерстве информации и массовых коммуникаций региона. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин увеличил региональную выплату с 50 тысяч до 500 тысяч рублей для военных, которые в период с 1 августа по 31 декабря заключат в регионе контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. "Увеличенную до 500 тысяч рублей единовременную выплату за подписание контракта смогут получать и мобилизованные. Это следует из постановления, подписанного губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. В реестр получателей вошли граждане, призванные на военную службу по мобилизации и заключившие в период с 1 августа по 6 октября 2024 года контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ", - процитировал собеседник агентства информацию пресс-службы главы региона.
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россия, саратовская область, роман бусаргин, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Саратовская область, Роман Бусаргин, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Саратовские власти выплатят мобилизованным по 500 тысяч рублей

Саратовские власти выплатят мобилизованным по 500 тысяч рублей за контракт

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПрием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту
Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту. Архивное фото
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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Власти Саратовской области выплатят единовременную выплату 500 тысяч рублей мобилизованным, заключившим с 1 августа по 6 октября контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в министерстве информации и массовых коммуникаций региона.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин увеличил региональную выплату с 50 тысяч до 500 тысяч рублей для военных, которые в период с 1 августа по 31 декабря заключат в регионе контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.
"Увеличенную до 500 тысяч рублей единовременную выплату за подписание контракта смогут получать и мобилизованные. Это следует из постановления, подписанного губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. В реестр получателей вошли граждане, призванные на военную службу по мобилизации и заключившие в период с 1 августа по 6 октября 2024 года контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ", - процитировал собеседник агентства информацию пресс-службы главы региона.
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