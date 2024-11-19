Саратовские власти выплатят мобилизованным по 500 тысяч рублей
Саратовские власти выплатят мобилизованным по 500 тысяч рублей за контракт
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПрием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту
Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту. Архивное фото
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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Власти Саратовской области выплатят единовременную выплату 500 тысяч рублей мобилизованным, заключившим с 1 августа по 6 октября контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в министерстве информации и массовых коммуникаций региона.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин увеличил региональную выплату с 50 тысяч до 500 тысяч рублей для военных, которые в период с 1 августа по 31 декабря заключат в регионе контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.
"Увеличенную до 500 тысяч рублей единовременную выплату за подписание контракта смогут получать и мобилизованные. Это следует из постановления, подписанного губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. В реестр получателей вошли граждане, призванные на военную службу по мобилизации и заключившие в период с 1 августа по 6 октября 2024 года контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ", - процитировал собеседник агентства информацию пресс-службы главы региона.