https://ria.ru/20241119/kontrakt-1984637661.html

Саратовские власти выплатят мобилизованным по 500 тысяч рублей

Саратовские власти выплатят мобилизованным по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2024

Саратовские власти выплатят мобилизованным по 500 тысяч рублей

Власти Саратовской области выплатят единовременную выплату 500 тысяч рублей мобилизованным, заключившим с 1 августа по 6 октября контракт о прохождении службы в РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:45

2024-11-19T15:45

2024-11-19T15:45

россия

саратовская область

роман бусаргин

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Власти Саратовской области выплатят единовременную выплату 500 тысяч рублей мобилизованным, заключившим с 1 августа по 6 октября контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в министерстве информации и массовых коммуникаций региона. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин увеличил региональную выплату с 50 тысяч до 500 тысяч рублей для военных, которые в период с 1 августа по 31 декабря заключат в регионе контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. "Увеличенную до 500 тысяч рублей единовременную выплату за подписание контракта смогут получать и мобилизованные. Это следует из постановления, подписанного губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. В реестр получателей вошли граждане, призванные на военную службу по мобилизации и заключившие в период с 1 августа по 6 октября 2024 года контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ", - процитировал собеседник агентства информацию пресс-службы главы региона.

https://ria.ru/20240731/vyplata-1963097422.html

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саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, саратовская область, роман бусаргин, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность