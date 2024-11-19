https://ria.ru/20241119/konflikt-1984534581.html

"Уничтожит мир". В США запаниковали из-за решения Байдена по России

"Уничтожит мир". В США запаниковали из-за решения Байдена по России - РИА Новости, 19.11.2024

"Уничтожит мир". В США запаниковали из-за решения Байдена по России

Президент США Джо Байден и НАТО почти довели мир до ядерного конфликта с Москвой из-за своих амбиций на Украине, написал американский журналист Томас Фази в... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:26

2024-11-19T10:26

2024-11-19T14:35

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден и НАТО почти довели мир до ядерного конфликта с Москвой из-за своих амбиций на Украине, написал американский журналист Томас Фази в сети Х."Решение Байдена позволить Украине использовать оружие НАТО для ударов вглубь России — полное сумасшествие. <…> Байден и страны НАТО делают все возможное, чтобы втянуть своих граждан в потенциальный ядерный конфликт с Россией. <…> Они скорее уничтожат мир, чем откажутся от власти и признают поражение на Украине", — заявил журналист.При этом он отметил, что эскалация происходит сразу после выборов президента США, результаты которых показали, что население не поддерживает прокси-войну Байдена против России и подобные антивоенные настроения разделяют также большинство жителей Европы.Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь страны, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241118/bayden-1984366128.html

https://ria.ru/20241119/nenavist-1984531970.html

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в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, нато