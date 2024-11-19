https://ria.ru/20241119/kobzev-1984666121.html

Кобзев: портовый кластер планируется развивать совместно с Росморречфлотом

Кобзев: портовый кластер планируется развивать совместно с Росморречфлотом - РИА Новости, 19.11.2024

Кобзев: портовый кластер планируется развивать совместно с Росморречфлотом

Иркутская область в рамках соглашения о сотрудничестве с Росморречфлотом активизирует работу по развитию портовой инфраструктуры северных территорий региона,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:29

2024-11-19T17:29

2024-11-19T17:29

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 19 ноя - РИА Новости. Иркутская область в рамках соглашения о сотрудничестве с Росморречфлотом активизирует работу по развитию портовой инфраструктуры северных территорий региона, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Соглашение о сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов в речных портах заключили правительство Иркутской области и Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). Подписи под документом поставили губернатор Игорь Кобзев и руководитель ведомства Андрей Тарасенко. Церемония состоялась в Москве на Международной выставке "Транспорт России". "Задача соглашения – содействовать развитию портово-логистического кластера в Усть-Куте, где работает речной порт Осетрово. Это стратегически важное звено в транспортной системе, которое обеспечивает жизнедеятельность северных территорий Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и прибрежных морских арктических районов от Хатанги до Колымы. Порт является перевалочной базой крупных предприятий нефтегазовой отрасли", - сообщил Игорь Кобзев. Усть-Кут является крупным транспортным центром региона. Там проходит железнодорожная Байкало-Амурская магистраль, федеральная автодорога А331 "Вилюй" и начинается водный путь по реке Лене, которая впадает в Северный Ледовитый океан. Основная роль порта – обслуживание северного завоза. Создание перегрузочных комплексов позволит более активно использовать транзитный потенциал речных артерий, объединив их с автомобильным и железнодорожным транспортом. Мультимодальные логистические центры на базе речных портов должны стать одними из ключевых объектов опорной сети внутренних водных путей, создаваемой в рамках нового национального проекта "Эффективная транспортная система". Сейчас большая часть производственных мощностей порта находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Развитие мультимодального логистического центра, с реконструкцией и модернизацией инфраструктуры позволит обеспечить растущий спрос на грузовые и пассажирские перевозки, рост грузооборота и увеличит скорость логистических операций.

https://ria.ru/20241119/kobzev-1984568280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь кобзев