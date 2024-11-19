Кобзев: портовый кластер планируется развивать совместно с Росморречфлотом
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме
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ИРКУТСК, 19 ноя - РИА Новости. Иркутская область в рамках соглашения о сотрудничестве с Росморречфлотом активизирует работу по развитию портовой инфраструктуры северных территорий региона, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Соглашение о сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов в речных портах заключили правительство Иркутской области и Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). Подписи под документом поставили губернатор Игорь Кобзев и руководитель ведомства Андрей Тарасенко. Церемония состоялась в Москве на Международной выставке "Транспорт России".
"Задача соглашения – содействовать развитию портово-логистического кластера в Усть-Куте, где работает речной порт Осетрово. Это стратегически важное звено в транспортной системе, которое обеспечивает жизнедеятельность северных территорий Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и прибрежных морских арктических районов от Хатанги до Колымы. Порт является перевалочной базой крупных предприятий нефтегазовой отрасли", - сообщил Игорь Кобзев.
Усть-Кут является крупным транспортным центром региона. Там проходит железнодорожная Байкало-Амурская магистраль, федеральная автодорога А331 "Вилюй" и начинается водный путь по реке Лене, которая впадает в Северный Ледовитый океан. Основная роль порта – обслуживание северного завоза. Создание перегрузочных комплексов позволит более активно использовать транзитный потенциал речных артерий, объединив их с автомобильным и железнодорожным транспортом. Мультимодальные логистические центры на базе речных портов должны стать одними из ключевых объектов опорной сети внутренних водных путей, создаваемой в рамках нового национального проекта "Эффективная транспортная система".
Сейчас большая часть производственных мощностей порта находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Развитие мультимодального логистического центра, с реконструкцией и модернизацией инфраструктуры позволит обеспечить растущий спрос на грузовые и пассажирские перевозки, рост грузооборота и увеличит скорость логистических операций.