https://ria.ru/20241119/kndr-1984503010.html

Правительство КНДР устроило прием для российской делегации

Правительство КНДР устроило прием для российской делегации - РИА Новости, 19.11.2024

Правительство КНДР устроило прием для российской делегации

Правительство КНДР устроило вечером в понедельник прием в честь прибывшей в Пхеньян правительственной делегации РФ, где было заявлено, что 11-е заседание... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T04:57

2024-11-19T04:57

2024-11-19T04:57

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СЕУЛ, 19 ноя – РИА Новости. Правительство КНДР устроило вечером в понедельник прием в честь прибывшей в Пхеньян правительственной делегации РФ, где было заявлено, что 11-е заседание межправкомиссии РФ и КНДР станет новым этапом в развитии сотрудничества между двумя странами, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Правительственная делегация РФ во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым 17 ноября прибыла в Пхеньян для участия в 11-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между КНДР и РФ. Ее "тепло встретили". Как сообщает ЦТАК, при встрече делегации на флагштоках Пхеньянского международного аэропорта развевались Государственные флаги КНДР и РФ. На прием были приглашены члены делегации во главе с председателем российской стороны Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между правительствами России и КНДР, министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, а также посол РФ в КНДР Александр Мацегора, сотрудники посольства. С корейской стороны в приеме приняли участие председатель корейской стороны межправительственной комиссии, министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо, а также сотрудники соответствующих ведомств. Юн Чжон Хо в речи на приеме отметил, что между РФ и КНДР активно развиваются сотрудничество и обмен в таких областях, как политика, экономика, культура и спорт. "Он подчеркнул, что 11-е заседание Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между правительствами России и КНДР станет новым этапом в развитии сотрудничества между двумя странами, приведет к созданию конкретных результатов, способствующих благосостоянию народов обеих стран", - пишет ЦТАК. Козлов выразил глубокую благодарность за "теплый прием и радушие", оказанные делегации, и отметил, что 11-е заседание станет "важной вехой", которая определит задачи и направления для укрепления сотрудничества между двумя странами. Он также выразил готовность способствовать дальнейшему развитию дружбы между Россией и КНДР. "Дружественные отношения между руководителями России и КНДР, а также сотрудничество и взаимная поддержка двух сторон являются замечательным примером сосуществования двух великих государств в этом столетии", - цитирует Козлова ЦТАК. Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын провел в понедельник встречу с Козловым, который возглавляет российскую сторону межправкомиссии с 2018 года. Сопредседатель с корейской стороны - министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо. Предыдущее, десятое заседание МПК состоялось в ноябре прошлого года в Пхеньяне. Обсуждалось сотрудничество в сферах сельского хозяйства, защиты окружающей среды, транспорта, образования, спорта, культуры и науки. А в текущем году страны подписали межправсоглашение о строительстве моста через реку Туманную.

https://ria.ru/20241119/koreya-1984502477.html

https://ria.ru/20241118/kndr-1984316135.html

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россия, пхеньян, александр козлов (глава минприроды), александр мацегора, ким чен ын, в мире