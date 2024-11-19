Кнайсль рассказала о последствиях ударов Киева по России для НАТО
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: НАТО формально будет в состоянии войны с Россией
Карин Кнайсль . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что в случае ударов Киева вглубь российской территории с помощью ракет ATACMS НАТО формально окажется в состоянии войны с Россией.
"Что может произойти дальше - в случае нанесения подобных ударов вглубь России с помощью ракет ATACMS? НАТО формально будет в состоянии войны с Россией. Это не приоритет для будущего президента США Трампа. Возможно, будут встряски, отставки в американской иерархии", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам Кнайсль, Трамп уже заявлял, что планирует своего рода "чистку" в рядах американской армии в связи с неудачей войск США в Афганистане в 2021 году, поэтому некоторые чиновники могут потерять должности.
Как пишет экс-глава австрийского МИД, и ЕС, и США придется искать выход из сложившейся ситуации. По ее мнению, будущий президент США может просто отказаться от участия в украинском конфликте, оставив эту проблему европейским странам. Кнайсль отмечает, что военная риторика во многих сферах стала серьезной проблемой в Евросоюзе, называя его "остатками того, что когда-то было Европой".
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.