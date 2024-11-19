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Сотрудничество России и КНР достигло новых результатов, заявил Ван И - РИА Новости, 19.11.2024
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06:20 19.11.2024 (обновлено: 06:38 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/kitay-1984507889.html
Сотрудничество России и КНР достигло новых результатов, заявил Ван И
Сотрудничество России и КНР достигло новых результатов, заявил Ван И - РИА Новости, 19.11.2024
Сотрудничество России и КНР достигло новых результатов, заявил Ван И
Сотрудничество России и Китая в разных сферах в этом году преодолело риски и вызовы, достигнув новых результатов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:20
2024-11-19T06:38
в мире
россия
китай
ван и (политик)
сергей лавров
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ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в разных сферах в этом году преодолело риски и вызовы, достигнув новых результатов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20."В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, а также это год, в котором отношения между двумя странами и сотрудничество в различных сферах преодолели риски и вызовы, достигнув новых результатов", — приводит МИД КНР слова министра.Он также отметил, что вновь поздравляет российскую сторону с успешным проведением 16-го саммита лидеров стран БРИКС, "который открыл новую главу в сотрудничестве "большого БРИКС".
https://ria.ru/20241119/kitay-1984507574.html
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в мире, россия, китай, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Россия, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров
Сотрудничество России и КНР достигло новых результатов, заявил Ван И

Ван И: сотрудничество России и КНР в разных сферах достигло новых результатов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в разных сферах в этом году преодолело риски и вызовы, достигнув новых результатов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20.
"В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, а также это год, в котором отношения между двумя странами и сотрудничество в различных сферах преодолели риски и вызовы, достигнув новых результатов", — приводит МИД КНР слова министра.
Он также отметил, что вновь поздравляет российскую сторону с успешным проведением 16-го саммита лидеров стран БРИКС, "который открыл новую главу в сотрудничестве "большого БРИКС".
Глава МИД Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Китай и Россия должны усилить влияние Глобального Юга в мире, уверен Ван И
06:14
 
В миреРоссияКитайВан И (политик)Сергей Лавров
 
 
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