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Bloomberg рассказал о реакции союзников Украины на удары по России - РИА Новости, 19.11.2024
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14:59 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/kiev-1984621977.html
Bloomberg рассказал о реакции союзников Украины на удары по России
Bloomberg рассказал о реакции союзников Украины на удары по России - РИА Новости, 19.11.2024
Bloomberg рассказал о реакции союзников Украины на удары по России
Союзники Киева не ожидают, что решение США позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России изменит расстановку сил на поле боя, передает... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:59
2024-11-19T14:59
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Союзники Киева не ожидают, что решение США позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России изменит расстановку сил на поле боя, передает агентство Блумберг. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. "Союзные чиновники не ожидают, что последнее разрешение окажет... влияние, по крайней мере, на данный момент, или кардинально изменит баланс в конфликте, в котором украинские войска в последние месяцы теряют позиции", - говорится в публикации. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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в мире, россия, киев, сша, владимир путин, джо байден, жозеп боррель, евросоюз, нато
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Путин, Джо Байден, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО
Bloomberg рассказал о реакции союзников Украины на удары по России

Bloomberg: отказ США наносить удары по России не изменит расстановку сил

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Союзники Киева не ожидают, что решение США позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России изменит расстановку сил на поле боя, передает агентство Блумберг.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
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"Союзные чиновники не ожидают, что последнее разрешение окажет... влияние, по крайней мере, на данный момент, или кардинально изменит баланс в конфликте, в котором украинские войска в последние месяцы теряют позиции", - говорится в публикации.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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