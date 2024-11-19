https://ria.ru/20241119/kiev-1984501098.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 19.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы раздались в Киеве, вероятно, за пределами города, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T04:28
2024-11-19T04:28
2024-11-19T04:28
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в Киеве, вероятно, за пределами города, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Киеве были слышны звуки взрывов, вероятно, за пределами города", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве были слышны звуки взрывов