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Хуситы заявили об атаке на судно в Красном море - РИА Новости, 19.11.2024
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19:00 19.11.2024 (обновлено: 19:02 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/khusity-1984691455.html
Хуситы заявили об атаке на судно в Красном море
Хуситы заявили об атаке на судно в Красном море - РИА Новости, 19.11.2024
Хуситы заявили об атаке на судно в Красном море
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" после перерыва заявило о новой атаке на судно в Красном море, которое нарушило их... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T19:00
2024-11-19T19:02
в мире
йемен
красное море
израиль
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" после перерыва заявило о новой атаке на судно в Красном море, которое нарушило их запрет на заход в порты Израиля. "Протестуя против угнетения палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления военно-морские силы Йемена осуществили атаку на судно Anadolu S в Красном море с применением баллистических и корабельных ракет. Удар был точным и прямым", - говорится в сообщении официального представителя военных сил хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале. Он добавил, что судно подверглось нападению, потому что не отреагировало на предупреждения военно-морских сил, а также потому, что владеющая им компания нарушила решение о запрете захода в порты оккупированной Палестины. Представитель вооруженных сил хуситов указал на то, что вооруженные силы Йемена продолжают осуществлять военно-морскую блокаду израильского врага и наносят удары по всем кораблям, связанным, направляющимся или имеющими с ним дело, и эти операции не прекратятся, пока агрессия против сектора Газа не прекратится, и не будет снята его блокада. Хуситы с октября 2023 года блокируют проход связанных с Израилем коммерческих судов по Красному и Аравийскому морям, а также ранее предпринимали атаки на суда в Индийском океане.
https://ria.ru/20241115/pentagon-1983907980.html
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в мире, йемен, красное море, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Йемен, Красное море, Израиль, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Хуситы заявили об атаке на судно в Красном море

Йеменское движение "Ансар Алла" заявило об атаке на судно в Красном море

© AP PhotoХуситы в Йемене
Хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo
Хуситы в Йемене. Архивное фото
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" после перерыва заявило о новой атаке на судно в Красном море, которое нарушило их запрет на заход в порты Израиля.
"Протестуя против угнетения палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления военно-морские силы Йемена осуществили атаку на судно Anadolu S в Красном море с применением баллистических и корабельных ракет. Удар был точным и прямым", - говорится в сообщении официального представителя военных сил хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале.
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Он добавил, что судно подверглось нападению, потому что не отреагировало на предупреждения военно-морских сил, а также потому, что владеющая им компания нарушила решение о запрете захода в порты оккупированной Палестины.
Представитель вооруженных сил хуситов указал на то, что вооруженные силы Йемена продолжают осуществлять военно-морскую блокаду израильского врага и наносят удары по всем кораблям, связанным, направляющимся или имеющими с ним дело, и эти операции не прекратятся, пока агрессия против сектора Газа не прекратится, и не будет снята его блокада.
Хуситы с октября 2023 года блокируют проход связанных с Израилем коммерческих судов по Красному и Аравийскому морям, а также ранее предпринимали атаки на суда в Индийском океане.
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В миреЙеменКрасное мореИзраильАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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