https://ria.ru/20241119/khusity-1984691455.html
Хуситы заявили об атаке на судно в Красном море
Хуситы заявили об атаке на судно в Красном море - РИА Новости, 19.11.2024
Хуситы заявили об атаке на судно в Красном море
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" после перерыва заявило о новой атаке на судно в Красном море, которое нарушило их... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T19:00
2024-11-19T19:00
2024-11-19T19:02
в мире
йемен
красное море
израиль
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_0:282:2881:1903_1920x0_80_0_0_dbcc262af06afce984abf4f51e599c0e.jpg
ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" после перерыва заявило о новой атаке на судно в Красном море, которое нарушило их запрет на заход в порты Израиля. "Протестуя против угнетения палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления военно-морские силы Йемена осуществили атаку на судно Anadolu S в Красном море с применением баллистических и корабельных ракет. Удар был точным и прямым", - говорится в сообщении официального представителя военных сил хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале. Он добавил, что судно подверглось нападению, потому что не отреагировало на предупреждения военно-морских сил, а также потому, что владеющая им компания нарушила решение о запрете захода в порты оккупированной Палестины. Представитель вооруженных сил хуситов указал на то, что вооруженные силы Йемена продолжают осуществлять военно-морскую блокаду израильского врага и наносят удары по всем кораблям, связанным, направляющимся или имеющими с ним дело, и эти операции не прекратятся, пока агрессия против сектора Газа не прекратится, и не будет снята его блокада. Хуситы с октября 2023 года блокируют проход связанных с Израилем коммерческих судов по Красному и Аравийскому морям, а также ранее предпринимали атаки на суда в Индийском океане.
https://ria.ru/20241115/pentagon-1983907980.html
https://ria.ru/20241112/khusity-1983392380.html
йемен
красное море
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1c09695fc27c5d9d1df372b5ef5cfa76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, красное море, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Йемен, Красное море, Израиль, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Хуситы заявили об атаке на судно в Красном море
Йеменское движение "Ансар Алла" заявило об атаке на судно в Красном море