https://ria.ru/20241119/khor-1984681940.html

Свердловские депутаты поздравили с днем рождения коллектив хора

Свердловские депутаты поздравили с днем рождения коллектив хора - РИА Новости, 19.11.2024

Свердловские депутаты поздравили с днем рождения коллектив хора

Свердловские депутаты поздравили Уральский государственный академический русский народный хор с днем рождения, коллективу исполнился 81 год, сообщает... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:19

2024-11-19T18:19

2024-11-19T18:19

свердловская область

людмила бабушкина

свердловская область

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Свердловские депутаты поздравили Уральский государственный академический русский народный хор с днем рождения, коллективу исполнился 81 год, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона."Если образно сравнивать богатства Свердловской области с малахитовой шкатулкой, то Уральский государственный академический русский народный хор в ней – яркий и бесценный самоцвет!" - заявила председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова приводят в пресс-службе.Она поздравила исполнителей и руководство хора. Семь человек получили награды Законодательного Собрания Свердловской области. Это артисты, которые внесли значительный вклад в развитие культуры региона.Уральский государственный академический русский народный хор многократно побеждал во всероссийских, международных конкурсах, пел на Олимпиаде 1980 года, выступал перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС недалеко от реактора.Сегодня хор базируется в Уральском центре народного искусства имени Евгения Родыгина, чьи произведения неразрывно связаны с коллективом и входят в его репертуар.Бабушкина пожелала коллективу творческих успехов и достижения новых вершин.На Среднем Урале реализуют национальный проект "Культура", в рамках которого продолжается работа по цифровизации и укреплению материально-технической базы учреждений культуры, создаются модельные библиотеки, работники культуры получают возможность повышать квалификацию в лучших вузах страны.В Законодательном Собрании Свердловской области в настоящий момент идут согласительные процедуры по формированию бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Традиционно ко второму и третьему чтениям депутаты увеличивают средства на строительство объектов культуры и поддержку культурных проектов.Так, регион известен по проведению таких культурных событий, как "Уральская ночь музыки", театральные фестивали "КолядаPlays", "Браво", фестиваль уличного искусства "Стенограффия".

https://ria.ru/20241113/turizm-1983597784.html

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людмила бабушкина , свердловская область, чернобыльская аэс