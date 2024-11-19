https://ria.ru/20241119/khimki-1984639406.html
Более 8 тысяч писем написали школьники Химок для бойцов СВО
Более 8 тысяч писем написали школьники Химок для бойцов СВО - РИА Новости, 19.11.2024
Более 8 тысяч писем написали школьники Химок для бойцов СВО
Школьники городского округа Химки написали более 8 тысяч писем для бойцов специальной военной операции с начала года, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:51
2024-11-19T15:51
2024-11-19T15:51
химки (городской округ в московской области)
сво
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Школьники городского округа Химки написали более 8 тысяч писем для бойцов специальной военной операции с начала года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Тысячи ребят написали добрые пожелания военнослужащим. Волонтеры уже доставили весточки с добрыми пожеланиями от юных химчан на передовую. "Очень приятно, что наше подрастающее поколение таким образом поддерживает бойцов СВО. Эти добрые письма помогают почувствовать частичку родного дома", – поделился депутат Совета депутатов Артур Каримов, его слова приводит пресс-служба. Совместными усилиями депутатского корпуса, волонтеров и неравнодушных граждан из Химок было отправлено свыше 350 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей ЛДНР. Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что в городском округе работают девять точек сбора гуманитарной помощи. Один из них находится по адресу: проспект Мельникова, 12. График работы: по будням с 9:00 до 18:00. Чтобы сохранять память в городском округе Химки реализуется масштабная патриотическая программа, главной целью которой является объединение разных поколений химчан вокруг общих ценностей: любви к России и к родному городу.
https://ria.ru/20241118/pochta-1984422418.html
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химки (городской округ в московской области), сво
Химки (городской округ в Московской области), СВО
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Школьники городского округа Химки написали более 8 тысяч писем для бойцов специальной военной операции с начала года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Тысячи ребят написали добрые пожелания военнослужащим. Волонтеры уже доставили весточки с добрыми пожеланиями от юных химчан на передовую.
"Очень приятно, что наше подрастающее поколение таким образом поддерживает бойцов СВО. Эти добрые письма помогают почувствовать частичку родного дома", – поделился депутат Совета депутатов Артур Каримов, его слова приводит пресс-служба.
Совместными усилиями депутатского корпуса, волонтеров и неравнодушных граждан из Химок было отправлено свыше 350 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей ЛДНР.
Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что в городском округе работают девять точек сбора гуманитарной помощи. Один из них находится по адресу: проспект Мельникова, 12. График работы: по будням с 9:00 до 18:00.
Чтобы сохранять память в городском округе Химки реализуется масштабная патриотическая программа, главной целью которой является объединение разных поколений химчан вокруг общих ценностей: любви к России
и к родному городу.