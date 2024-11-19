https://ria.ru/20241119/khamas-1984708976.html

США ввели новые санкции против чиновников и военных ХАМАС

США ввели новые санкции против чиновников и военных ХАМАС - РИА Новости, 19.11.2024

США ввели новые санкции против чиновников и военных ХАМАС

США наложили новые санкции на высокопоставленных чиновников и военных палестинского движения ХАМАС, а также на ряд частных лиц, якобы замешанных в... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T20:59

2024-11-19T20:59

2024-11-19T20:59

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США наложили новые санкции на высокопоставленных чиновников и военных палестинского движения ХАМАС, а также на ряд частных лиц, якобы замешанных в финансировании терроризма и контрабанде оружия, во вторник заявил минфин США. "Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вводит санкции против шести высокопоставленных должностных лиц ХАМАС, включая представителей террористической группировки за рубежом, высокопоставленного члена военного крыла ХАМАС - бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" - а также лиц, причастных к поддержке усилий террористической группировки по сбору средств и контрабанде оружия в сектор Газа", - говорится в заявлении ведомства. В числе санкционированных США лиц указываются представители ХАМАС, якобы проживающие в Турции, среди них: военный Абд ар-Рахман Исмаил Абд ар-Рахман Ганимат (Ганимат) и высокопоставленный чиновник Муса Дауд Мухаммад Акари (Акари). Это уже девятый раунд санкций, наложенных США на ХАМАС. Последние санкции, против сети якобы международных финансовых доноров движения, были введены 7 октября, по случаю годовщины атаки, которую движение нанесло по Израилю ровно год назад. Тогда Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 42 тысячи, пострадали более 99 тысяч человек.

https://ria.ru/20241011/iran-1977687126.html

https://ria.ru/20241007/ssha-1976826238.html

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в мире, сша, израиль, турция, хамас, министерство финансов сша