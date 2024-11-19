Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово возбудили дело на директора магазина, избившую пожилую женщину - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/kemerovo-1984524195.html
В Кемерово возбудили дело на директора магазина, избившую пожилую женщину
В Кемерово возбудили дело на директора магазина, избившую пожилую женщину - РИА Новости, 19.11.2024
В Кемерово возбудили дело на директора магазина, избившую пожилую женщину
Следователи возбудили уголовное дело на директора магазина в Кемерово, которая, предположительно, избила пожилую женщину в торговом зале, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:35
2024-11-19T09:35
происшествия
кемерово
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg
КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на директора магазина в Кемерово, которая, предположительно, избила пожилую женщину в торговом зале, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Видео о том, как молодая женщина в форме сотрудника магазина силой бросает пожилую на пол, затем пинает ее и применяет удушающий прием, появилось соцсетях. На нем также запечатлено, как сотрудница магазина просматривает камеры наблюдения и хохочет над содеянным. В СК сообщили о начале проверки. "Следственным отделом по Заводскому району города Кемерово… возбуждено уголовное дело в отношении директора магазина по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время выполняется комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего", – говорится в релизе ведомства.
https://ria.ru/20241117/politsiya-1984263193.html
кемерово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cb65d263dcd9edfb97e2d804cc4dae70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кемерово возбудили дело на директора магазина, избившую пожилую женщину

В Кемерово СК возбудил дело на директора магазина, избившую пожилую женщину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на директора магазина в Кемерово, которая, предположительно, избила пожилую женщину в торговом зале, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Видео о том, как молодая женщина в форме сотрудника магазина силой бросает пожилую на пол, затем пинает ее и применяет удушающий прием, появилось соцсетях. На нем также запечатлено, как сотрудница магазина просматривает камеры наблюдения и хохочет над содеянным. В СК сообщили о начале проверки.
"Следственным отделом по Заводскому району города Кемерово… возбуждено уголовное дело в отношении директора магазина по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время выполняется комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего", – говорится в релизе ведомства.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Краснодарском крае полиция проверяет школьников, избивших одноклассника
17 ноября, 16:21
 
ПроисшествияКемеровоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала