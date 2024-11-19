https://ria.ru/20241119/kemerovo-1984524195.html

В Кемерово возбудили дело на директора магазина, избившую пожилую женщину

В Кемерово возбудили дело на директора магазина, избившую пожилую женщину - РИА Новости, 19.11.2024

В Кемерово возбудили дело на директора магазина, избившую пожилую женщину

Следователи возбудили уголовное дело на директора магазина в Кемерово, которая, предположительно, избила пожилую женщину в торговом зале, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:35

2024-11-19T09:35

2024-11-19T09:35

происшествия

кемерово

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на директора магазина в Кемерово, которая, предположительно, избила пожилую женщину в торговом зале, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Видео о том, как молодая женщина в форме сотрудника магазина силой бросает пожилую на пол, затем пинает ее и применяет удушающий прием, появилось соцсетях. На нем также запечатлено, как сотрудница магазина просматривает камеры наблюдения и хохочет над содеянным. В СК сообщили о начале проверки. "Следственным отделом по Заводскому району города Кемерово… возбуждено уголовное дело в отношении директора магазина по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время выполняется комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего", – говорится в релизе ведомства.

https://ria.ru/20241117/politsiya-1984263193.html

кемерово

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф)