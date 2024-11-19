https://ria.ru/20241119/kasperskiy-1984512446.html

В Kaspersky рассказали, пользуются ли их продуктами в США после ограничений

В Kaspersky рассказали, пользуются ли их продуктами в США после ограничений - РИА Новости, 19.11.2024

В Kaspersky рассказали, пользуются ли их продуктами в США после ограничений

"Лаборатория Касперского" не отслеживает, пользуются ли американцы продуктами компании в обход ограничений властей США, кроме того, индивидуально оценить... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T07:41

2024-11-19T07:41

2024-11-19T07:41

экономика

технологии

сша

лаборатория касперского

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" не отслеживает, пользуются ли американцы продуктами компании в обход ограничений властей США, кроме того, индивидуально оценить активность пользователей практически невозможно, сообщила РИА Новости вице-президент по развитию бизнеса "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. Ранее СМИ писали, что некоторые американцы все еще используют антивирус "Лаборатории Касперского", несмотря на его запрет в стране. "Вы знаете, мы не контролируем конкретных пользователей и не можем сказать, что, как и кто на свой страх и риск продолжает или не продолжает делать. Особенно если это касается домашних пользователей. Индивидуально отследить активность пользователей практически невозможно", - сказала Кулашова. Она добавила, что компания следует распоряжениям властей, регуляторов, которые обязали покинуть рынок: официально купить лицензию на продукты для использования на американском рынке нельзя. В июне Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября американцам пользоваться продуктами компании, которая, по мнению минторга страны, несет риски для нацбезопасности США. В июле компания сообщила, что начнет сокращать свою деятельность в США с 20-го числа в связи с ограничениями, отметив, что не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране. В сентябре "Лаборатория Касперского" сообщала РИА Новости, что перевела персональных пользователей в США на антивирус американского партнера UltraAV.

https://ria.ru/20241029/kiberbezopasnost-1980626147.html

https://ria.ru/20241008/kasperskiy-1976979497.html

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экономика, технологии, сша, лаборатория касперского