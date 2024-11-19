https://ria.ru/20241119/kasperskiy-1984502802.html

В "Лаборатории Касперского" рассказали о сотрудничестве с Интерполом

В "Лаборатории Касперского" рассказали о сотрудничестве с Интерполом - РИА Новости, 19.11.2024

В "Лаборатории Касперского" рассказали о сотрудничестве с Интерполом

"Лаборатория Касперского" продолжает сотрудничать с международной организацией Интерпол, помогая с тренингами и расследованиями, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T04:52

2024-11-19T04:52

2024-11-19T04:52

технологии

сша

лаборатория касперского

интерпол

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" продолжает сотрудничать с международной организацией Интерпол, помогая с тренингами и расследованиями, рассказала РИА Новости вице-президент по развитию бизнеса "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова, добавив, что в текущей геополитической обстановке крайне важно сохранять взаимодействие и поддерживать друг друга. "Интерпол - это международная организация. Нам кажется, что в текущей геополитической обстановке крайне важно продолжать сотрудничать и поддерживать друг друга. Поэтому, конечно, мы готовы делиться своими знаниями и опытом и будем продолжать это делать. Мы остаемся стратегическим партнером Интерпола. Нас привлекают и к тренингам, и к расследованиям", - сказала Кулашова. Она отметила, что злоумышленников в киберпространстве не могут остановить географические границы, поэтому нужно, чтобы сообщество, которое противостоит международному кибермошенничеству и киберпреступности, объединялось и обменивалось информацией. Кулашова подчеркнула, что миссия компании - строить безопасный мир. По ее словам, у компании много опыта, и в ряде областей, например, в промышленности, она уникальная. Кроме того, "Лаборатория Касперского" на протяжении многих лет помогает компаниям в сфере автомобильной кибербезопасности. В мае "Лаборатория Касперского" сообщила, что сотрудники Интерпола прошли ее тренинги по кибербезопасности. Сами тренинги проводятся с 2019 года. Позже, в октябре, компания сообщила, что помогала Интерполу выявить мошенническую активность во время Олимпийских игр во Франции в 2024 году, передавая международной организации аналитические данные о киберугрозах в режиме реального времени. В ноябре компания оказала содействие в рамках операции Synergia II, направленной на борьбу с целевым фишингом, в ходе которой был арестован 41 человек. В июне Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября американцам пользоваться продуктами компании, которая, по мнению минторга страны, несет риски для нацбезопасности США. В июле компания сообщила, что начнет сокращать свою деятельность в США с 20-го числа в связи с ограничениями, отметив, что не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране. В сентябре "Лаборатория Касперского" сообщала РИА Новости, что перевела персональных пользователей в США на антивирус американского партнера UltraAV.

https://ria.ru/20241112/mashiny-1983213687.html

https://ria.ru/20241029/kiberbezopasnost-1980626147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, лаборатория касперского, интерпол