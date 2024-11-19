https://ria.ru/20241119/kamchatka-1984510647.html
На Камчатке в результате ДТП пострадали два человека
На Камчатке в результате ДТП пострадали два человека - РИА Новости, 19.11.2024
На Камчатке в результате ДТП пострадали два человека
Два человека - пациент и фельдшер скорой помощи - пострадали в ДТП на Камчатке, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:01
2024-11-19T07:01
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 ноя – РИА Новости. Два человека - пациент и фельдшер скорой помощи - пострадали в ДТП на Камчатке, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. "На трассе "Морпорт-Аэропорт" произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи с "Тойота Рав". После удара автомобиль скорой отбросило в сторону, где он столкнулся с "Тойота ВВ". В результате ДТП водитель "Тойота Рав", фельдшер и пациент скорой помощи доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В обстоятельствах дорожной аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Отмечается, что ДТП произошло на регулируемом перекрестке, а автомобиль скорой двигался с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами. Он доставлял в реанимацию тяжело больного человека.
https://ria.ru/20240929/dtp-1975323223.html
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происшествия, авто, камчатка, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Камчатка, ГИБДД МВД РФ
На Камчатке в результате ДТП пострадали два человека
В ДТП на Камчатке пострадали пациент и фельдшер скорой помощи
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 ноя – РИА Новости. Два человека - пациент и фельдшер скорой помощи - пострадали в ДТП на Камчатке, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
"На трассе "Морпорт-Аэропорт" произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи с "Тойота Рав". После удара автомобиль скорой отбросило в сторону, где он столкнулся с "Тойота ВВ". В результате ДТП водитель "Тойота Рав", фельдшер и пациент скорой помощи доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В обстоятельствах дорожной аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Отмечается, что ДТП произошло на регулируемом перекрестке, а автомобиль скорой двигался с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами. Он доставлял в реанимацию тяжело больного человека.