https://ria.ru/20241119/kaliningrad-1984610197.html

Жителя Калининграда обвинили в хищении при помощи "Пушкинской карты"

Жителя Калининграда обвинили в хищении при помощи "Пушкинской карты" - РИА Новости, 19.11.2024

Жителя Калининграда обвинили в хищении при помощи "Пушкинской карты"

Житель Калининграда обвиняется в хищении бюджетных средств при участии в государственной программе "Пушкинская карта", возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:32

2024-11-19T14:32

2024-11-19T14:32

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КАЛИНИНГРАД, 19 ноя - РИА Новости. Житель Калининграда обвиняется в хищении бюджетных средств при участии в государственной программе "Пушкинская карта", возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. По версии следствия, в 2022 году обвиняемый зарегистрировал на платформе "РRО.Культура.РФ" пять индивидуальных предпринимателей как организаторов культурных мероприятий на территории Калининградской области и, используя электронные банковские карты "Пушкинская карта", похитил более 13 миллионов рублей, организуя массовое приобретение билетов без проведения этих культурных мероприятий. "Следственным отделом по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области расследуется уголовное дело в отношении 21-летнего жителя областного центра, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (части 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий. "В настоящее время калининградец задержан, допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В жилище фигуранта и по месту регистрации индивидуальных предпринимателей, заявленных в качестве организаторов культурных мероприятий, проведены обыски", - добавили в пресс-службе. По уголовному делу продолжается выполнение полномасштабного комплекса следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20241115/peterburg-1983940767.html

https://ria.ru/20241119/khischenie-1984569346.html

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происшествия, калининградская область, россия, калининград, следственный комитет россии (ск рф)