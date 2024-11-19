Рейтинг@Mail.ru
Жителя Калининграда обвинили в хищении при помощи "Пушкинской карты" - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/kaliningrad-1984610197.html
Жителя Калининграда обвинили в хищении при помощи "Пушкинской карты"
Жителя Калининграда обвинили в хищении при помощи "Пушкинской карты" - РИА Новости, 19.11.2024
Жителя Калининграда обвинили в хищении при помощи "Пушкинской карты"
Житель Калининграда обвиняется в хищении бюджетных средств при участии в государственной программе "Пушкинская карта", возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:32
2024-11-19T14:32
происшествия
калининградская область
россия
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg
КАЛИНИНГРАД, 19 ноя - РИА Новости. Житель Калининграда обвиняется в хищении бюджетных средств при участии в государственной программе "Пушкинская карта", возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. По версии следствия, в 2022 году обвиняемый зарегистрировал на платформе "РRО.Культура.РФ" пять индивидуальных предпринимателей как организаторов культурных мероприятий на территории Калининградской области и, используя электронные банковские карты "Пушкинская карта", похитил более 13 миллионов рублей, организуя массовое приобретение билетов без проведения этих культурных мероприятий. "Следственным отделом по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области расследуется уголовное дело в отношении 21-летнего жителя областного центра, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (части 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий. "В настоящее время калининградец задержан, допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В жилище фигуранта и по месту регистрации индивидуальных предпринимателей, заявленных в качестве организаторов культурных мероприятий, проведены обыски", - добавили в пресс-службе. По уголовному делу продолжается выполнение полномасштабного комплекса следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20241115/peterburg-1983940767.html
https://ria.ru/20241119/khischenie-1984569346.html
калининградская область
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_602:121:3170:2047_1920x0_80_0_0_059d95a4e320754a6a3faa3ab89eca56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининградская область, россия, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининградская область, Россия, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Калининграда обвинили в хищении при помощи "Пушкинской карты"

Жителя Калининграда обвинили в хищении при помощи программы "Пушкинская карта"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 19 ноя - РИА Новости. Житель Калининграда обвиняется в хищении бюджетных средств при участии в государственной программе "Пушкинская карта", возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
По версии следствия, в 2022 году обвиняемый зарегистрировал на платформе "РRО.Культура.РФ" пять индивидуальных предпринимателей как организаторов культурных мероприятий на территории Калининградской области и, используя электронные банковские карты "Пушкинская карта", похитил более 13 миллионов рублей, организуя массовое приобретение билетов без проведения этих культурных мероприятий.
Жена помощника военкома в Петербурге арестована по делу о хищении выплат для контрактников - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Петербурге женщину арестовали по делу о хищении выплат для контрактников
15 ноября, 13:02
"Следственным отделом по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области расследуется уголовное дело в отношении 21-летнего жителя областного центра, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (части 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
"В настоящее время калининградец задержан, допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В жилище фигуранта и по месту регистрации индивидуальных предпринимателей, заявленных в качестве организаторов культурных мероприятий, проведены обыски", - добавили в пресс-службе.
По уголовному делу продолжается выполнение полномасштабного комплекса следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении
Вчера, 12:17
 
ПроисшествияКалининградская областьРоссияКалининградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала